Herido un menor en patinete tras chocar con un coche en Burgos Un joven de 15 años de edad es trasladado al HUBU tras un accidente de tráfico

Gabriel de la Iglesia Burgos Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:12

Un joven de 15 años de edad ha resultado herido a última hora de la tarde de este lunes como consecuencia de una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en Burgos capital.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 19 horas en la calle Esteban Sáez Alvarado, a la altura del número 43. Según informaban los alertantes, un patinete eléctrico y un turismo acababan de sufrir un accidente y el conductor del patinete, un joven menor de edad, había resultado herido.

Inmediatamente se ha dado aviso a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado una UVI móvil para atender al muchacho, quien posteriormente ha sido trasladado al Hospital Universitario.