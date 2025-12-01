Herido un menor en patinete tras chocar con un coche en Burgos
Un joven de 15 años de edad es trasladado al HUBU tras un accidente de tráfico
Burgos
Lunes, 1 de diciembre 2025, 21:12
Un joven de 15 años de edad ha resultado herido a última hora de la tarde de este lunes como consecuencia de una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en Burgos capital.
De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 19 horas en la calle Esteban Sáez Alvarado, a la altura del número 43. Según informaban los alertantes, un patinete eléctrico y un turismo acababan de sufrir un accidente y el conductor del patinete, un joven menor de edad, había resultado herido.
Inmediatamente se ha dado aviso a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado una UVI móvil para atender al muchacho, quien posteriormente ha sido trasladado al Hospital Universitario.