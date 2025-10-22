Herido un motorista de 17 años en un accidente en Burgos El suceso ha ocurrido en la avenida Casa de la Vega este miércoles al filo de las 21 horas

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:34 Comenta Compartir

Un motorista de 17 años ha resultado herido este miércoles por la noche en un accidente ocurrido en la avenida Casa de la Vega, en Burgos capital.

El suceso se ha producido a las 21:07 hora, cuando el 112 recibía una llamada avisando de una colisión entre un turismo y una moto. El alertante solicitaba además asistencia sanitaria para el conductor de la motocicleta, un menor de 17 años.

El 112 daba aviso a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Emergencias Sacyl, que enviaba una ambulancia hasta el lugar del accidente.

En actualización Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.