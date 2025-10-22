BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 22 de octubre
Ambulancia de Sacyl. Antonio de Torre

Herido un motorista de 17 años en un accidente en Burgos

El suceso ha ocurrido en la avenida Casa de la Vega este miércoles al filo de las 21 horas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:34

Un motorista de 17 años ha resultado herido este miércoles por la noche en un accidente ocurrido en la avenida Casa de la Vega, en Burgos capital.

El suceso se ha producido a las 21:07 hora, cuando el 112 recibía una llamada avisando de una colisión entre un turismo y una moto. El alertante solicitaba además asistencia sanitaria para el conductor de la motocicleta, un menor de 17 años.

El 112 daba aviso a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Emergencias Sacyl, que enviaba una ambulancia hasta el lugar del accidente.

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

