Herido un varón por un disparo en un tiroteo en Burgos Un hombre dispara a otro en plena calle Vitoria. La Policía busca al autor de la agresión. Otra mujer resulta herida en el tumulto

Gabriel de la Iglesia Burgos Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:28 | Actualizado 22:15h.

Un hombre de 47 años de edad ha resultado herido de bala a primera hora de la noche de este jueves como consecuencia de un tiroteo en pleno casco urbano de Burgos capital.

El suceso ha tenido lugar al filo de las 20:45 horas de hoy, cuando se ha dado aviso de un altercado en la calle Vitoria, a la altura del número 165, en el barrio de Gamonal. Allí, un hombre ha abierto fuego contra otro en el entorno de un bar ubicado en la confluencia con la calle Doña Constanza. Los propios alertantes ya avisaban entonces de la presencia de al menos un hombre herido como consecuencia de los disparos.

Inmediatamente se han movilizado numerosas dotaciones de la Policía Local de Burgos y de la Policía Nacional, que han acordonado la zona y desplegado un dispositivo de búsqueda del autor de la agresión, que ha huído del lugar.

También se han desplazado hasta el lugar profesionales del Sacyl con una ambulancia para atender al herido, quien se encontraba consciente y ha sido posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Asimismo, los servicios sanitarios también ha tenido que atender a una mujer de 50 años de edad, que durante el tumulto generado a raíz del tiroteo ha recibido un empujón, ha caído al suelo y se ha golpeado la cabeza. También ella ha sido trasladada al HUBU.

