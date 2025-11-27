BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Herido un varón por un disparo en Burgos
Imagen del despliegue policial a raíz del tiroteo.
Imagen del despliegue policial a raíz del tiroteo. BC

Herido un varón por un disparo en un tiroteo en Burgos

Un hombre dispara a otro en plena calle Vitoria. La Policía busca al autor de la agresión. Otra mujer resulta herida en el tumulto

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:28

Comenta

Un hombre de 47 años de edad ha resultado herido de bala a primera hora de la noche de este jueves como consecuencia de un tiroteo en pleno casco urbano de Burgos capital.

El suceso ha tenido lugar al filo de las 20:45 horas de hoy, cuando se ha dado aviso de un altercado en la calle Vitoria, a la altura del número 165, en el barrio de Gamonal. Allí, un hombre ha abierto fuego contra otro en el entorno de un bar ubicado en la confluencia con la calle Doña Constanza. Los propios alertantes ya avisaban entonces de la presencia de al menos un hombre herido como consecuencia de los disparos.

Inmediatamente se han movilizado numerosas dotaciones de la Policía Local de Burgos y de la Policía Nacional, que han acordonado la zona y desplegado un dispositivo de búsqueda del autor de la agresión, que ha huído del lugar.

Noticias relacionadas

Herida una anciana tras ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos

Herida una anciana tras ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos

La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento

La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento

Susto en un pueblo de Burgos por la explosión e incendio de un camión

Susto en un pueblo de Burgos por la explosión e incendio de un camión

Detenida una segunda persona en el registro del convento de Belorado

Detenida una segunda persona en el registro del convento de Belorado

También se han desplazado hasta el lugar profesionales del Sacyl con una ambulancia para atender al herido, quien se encontraba consciente y ha sido posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Asimismo, los servicios sanitarios también ha tenido que atender a una mujer de 50 años de edad, que durante el tumulto generado a raíz del tiroteo ha recibido un empujón, ha caído al suelo y se ha golpeado la cabeza. También ella ha sido trasladada al HUBU.

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Auxilian a un hombre tras caer y quedar inconsciente en plena calle en Burgos
  2. 2 Herido un varón por un disparo en Burgos
  3. 3 El restaurante de la provincia de Burgos que entra en la Guía Michelin 2026
  4. 4 El restaurante de la provincia de Burgos que ha quedado segundo en la final regional de hamburguesas
  5. 5 Los dos mercados efímeros que se celebran en dos casas de Burgos durante pocas horas
  6. 6 Herida una anciana tras ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos
  7. 7 La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento
  8. 8 Muere un vecino de Burgos en un accidente de tráfico en el límite con La Rioja
  9. 9 Vecinos de un pueblo de Burgos denuncian el cierre «fraudulento» de caminos y su mal estado
  10. 10 La avispa asiática ya merodea por el centro de la ciudad de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herido un varón por un disparo en un tiroteo en Burgos