Herido un varón tras volcar su vehículo en Burgos
El conductor del turismo, de 58 años, ha tenido que ser atendido por dolor en la zona lumbar
Adrián
Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:45
Un hombre de 58 años ha resultado herido como consecuencia de un accidente de tráfico en la mañana del sábado 1 de noviembre en Burgos. Como resultado del mismo, su vehículo ha volcado.
El Centro de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso cerca del mediodía, a las 11:45, sobre el incidente. En él se afirma la presencia de un vehículo volcado a la altura del kilómetro 2 de la BU-11, carretera que une la ciudad de Burgos con la A-1. También se indica que el conductor del mismo muestra signos de dolor en la zona lumbar.
Ante dicha información, se ha movilizado a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia.