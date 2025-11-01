Herido un varón tras volcar su vehículo en Burgos El conductor del turismo, de 58 años, ha tenido que ser atendido por dolor en la zona lumbar

Adrián Miguel Ruiz Adrián Sábado, 1 de noviembre 2025, 12:45

Un hombre de 58 años ha resultado herido como consecuencia de un accidente de tráfico en la mañana del sábado 1 de noviembre en Burgos. Como resultado del mismo, su vehículo ha volcado.

El Centro de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso cerca del mediodía, a las 11:45, sobre el incidente. En él se afirma la presencia de un vehículo volcado a la altura del kilómetro 2 de la BU-11, carretera que une la ciudad de Burgos con la A-1. También se indica que el conductor del mismo muestra signos de dolor en la zona lumbar.

Ante dicha información, se ha movilizado a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia.