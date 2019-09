Los holandeses Telmo Miel han comenzado su mural de arte urbano para Festival Tribu Mural de arte urbano a cargo de Telmo Miel. / Festival Tribu Trabajan en la calle Hospital de los Ciegos, esquina con Fernan González, y se espera que la obra esté terminada para el sábado BURGOS CONECTA Burgos Miércoles, 18 septiembre 2019, 18:52

Una fachada de la calle Hospital de los Ciegos, en la esquina con Fernan González, está siendo intervenida por Telmo Miel, un dúo de artistas contemporáneos holandeses conocidos internacionalmente por su trabajo como muralistas. Estos artistas, que han sido incluidos en la programación de la sexta edición de Festival Tribu comisionados por Starter Proyectos Culturales, ya han comenzado a trabajar en su obra y se espera que esté terminada para el próximo sábado. El mural está englobado dentro de WALL-KING, una iniciativa donde la idea de caminar, de moverse y de la deriva dentro de los espacios pretende articular el acto de mirar, de descubrir, invitando al espectador a adquirir una mirada creativa, crítica y activa.

La intervención es posible gracias al patrocinio y colaboración del Ayuntamiento de Burgos, que ha firmado a través del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMC) el convenio de colaboración con la organización del festival para esta sexta edición.

Arte urbano internacional en MiniTribu

Además de Telmo Miel, el arte urbano internacional estará representado por NKDM, grafitero francés que participa en el festival gracias a la colaboración con la Alianza Francesa de Burgos. NKDM realizará una intervención artística efímera el sábado 21 en la Plaza Mayor, y además ofrecerá un taller gratuito para niños dentro de la programación de MiniTribu. Será el domingo 22 en horario de 11:30 a 13:30 horas en la Biblioteca Pública de Burgos (Plaza San Juan) para participantes a partir de los 14 años. Las inscripciones se realizan en la zona infantil de la Biblioteca Pública de Burgos (de lunes a viernes de 15:00 a 20:30 y sábados de 11:00 a 14:00).

La programación de MiniTribu incluye además el taller 'Contar y cantar', con Álvaro Barriuso, y otro de autoedición de casettes con Sarah Rasines. El primero será el sábado 21 septiembre, en horario de 11:30 a 13:30 horas en el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (Palacio de la Isla). Está pensado para un aforo de 20 personas con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años, las inscripciones están abiertas en el teléfono 947 25 60 90 (de lunes a viernes de 09:00 h. a 14:30 h y de 16:00 a 18:30 h.), en el correo electrónico promocion4@ilcyl.com en cualquier horario hasta completar el aforo y de manera física en la recepción del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (de lunes a viernes de 09:00 h. a 14:30 h y de 16:00 a 18:30 h.).

El segundo, bajo el lema del 'do it yourself', es un taller de música para niños que creen que no son músicos y que aprenderán a autoproducir casettes al más puro estilo de los fanzines. Será el sábado 21 septiembre, de 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 19:30 en el Centro de Arte Caja de Burgos (CAB). El de aforo es reducido, y va dirigido a niños de entre los 8 y 12 años y las inscripciones se realizan en Centro de Arte Caja de Burgos CAB y 'on line' en el apartado de actividades de https://portal.cajadeburgos.com