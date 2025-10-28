Estos son los horarios de los autobuses para el cementerio de Burgos el Día de los Santos El Ayuntamiento de Burgos ha dispuesto un servicio especial de autobuses para agilizar los viajes de ida y vuelta desde el día 30 de octubre al 2 de noviembre, ambos incluidos

El día de Todos los Santos se recuerda, rememora y honra a los difuntos. Por eso, todos los años, los burgaleses se desplazan el 1 de noviembre hasta el cementerio, así como los días previos y posteriores, para acordarse de sus seres queridos ya fallecidos y ponerles en sus nichos, tumbas o columbario, un centro de flores.

Con motivo de la celebración de la festividad de Todos los Santos y Conmemoración de Fieles Difuntos, el Servicio de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos ha establecido los siguientes servicios al cementerio municipal San José de la ciudad.

Jueves 30 de octubre

Plaza de España-Cementerio Ida: Parada inicial en RR.CC. 7, itinerario habitual por avenida del Cid, avenida de Cantabria, avenida Caja Círculo hasta Cementerio (Pérgola).

Vuelta: Parada inicial en Cementerio (Pérgola), avenida Caja Círculo, avenida de Cantabria y avenida del Cid hasta RR.CC. 7.

Las paradas serán las coincidentes con los itinerarios.

HORARIOS

Ida: de 09:40 a 13:40 y de 16:00 a 18:00 con una frecuencia de 20 minutos.

Vuelta: de 10:00 a 14:00 y de 16:20 a 18:20 con una frecuencia de 20 minutos.

Viernes 31 de octubre

Plaza de España-Cementerio Ida: Parada inicial en RR.CC. 7, itinerario habitual por avenida del Cid, avenida de Cantabria, avenida Caja Círculo hasta Cementerio (Pérgola).

Vuelta: Parada inicial en Cementerio (Pérgola), avenida Caja Círculo, avenida de Cantabria y avenida del Cid hasta RR.CC. 7.

Las paradas serán las coincidentes con los itinerarios.

HORARIOS

Ida: de 09:40 a 13:40 y de 16:00 a 18:00 con una frecuencia de 20 minutos.

Vuelta: de 10:00 a 14:00 y de 16:20 a 18:20 con una frecuencia de 20 minutos.

Carretera de Arcos-Cementerio Ida: Trayecto habitual hasta plaza Conde de Castro, calle Merced, plaza Castilla, paseo de los Cubos, calle Francisco Salinas hasta Cementerio.

Vuelta: Desde el Cementerio trayecto por Francisco Salinas, paseo de los Cubos, plaza Castilla, plaza Vega, calle Madrid, carretera de Arcos.

Las paradas serán las coincidentes con los itinerarios.

HORARIOS

Ida: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 con una frecuencia de 60 minutos.

Vuelta: de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:30 con una frecuencia de 60 minutos.

Gamonal - Cementerio Ida: Calle Vitoria 255, plaza del Rey, avda. Cantabria, avda. Caja Círculo, Cementerio.

Vuelta: Avda. Caja Círculo, avda. Cantabria, plaza del Rey, calle Vitoria hasta no 252.

Las paradas serán las coincidentes con los itinerarios.

HORARIOS

Ida: de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:30 con una frecuencia de 60 minutos.

Vuelta: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 con una frecuencia de 60 minutos.

Las paradas serán las coincidentes con los itinerarios.

Sábado Día de Todos los Santos 1 de noviembre

Plaza de España-Cementerio Ida: Parada inicial en RR.CC. 7, itinerario habitual por avenida del Cid, Avda. de Cantabria, calle Laredo, Alfoz de Bricia, Alfoz de Santa Gadea, Cementerio (Pérgola).

Vuelta: Parada inicial en Cementerio (Pérgola), Alfoz de Santa Gadea, Alfoz de Bricia, calle Laredo, Avda. de Cantabria y avenida del Cid hasta RR.CC. 7.

Las paradas serán las coincidentes con los itinerarios.

HORARIOS

Ida: de 9:40 a 18:00 horas, frecuencia según demanda.

Vuelta: de 10:00 a 18:30 horas, frecuencia según demanda.

Carretera de Arcos - Cementerio Ida: Trayecto habitual hasta plaza Conde de Castro, calle Merced, plaza Castilla, paseo de los Cubos, Francisco Salinas, Avda. de la Industria, Alfoz de Bricia, C. de los Altos, Alfoz de Santa Gadea, Cementerio (Pérgola).

Vuelta: Desde el Cementerio trayecto por Alfoz de Santa Gadea, C. de los Altos, Alfoz de Bricia, Avda. de la Industria, Francisco Salinas, paseo de los Cubos, plaza Castilla, plaza Vega, calle Madrid, carretera de Arcos.

Las paradas serán las coincidentes con los itinerarios.

HORARIOS

Ida: de 9:30 a 18:00 horas, con una frecuencia de 30 minutos.

Vuelta: de 10:00 a 18:30 horas, con una frecuencia de 30 minutos.

Gamonal – Cementerio Ida: Calle Vitoria 255, Plaza del Rey, Avda. Cantabria, calle Laredo, Alfoz de Bricia, Alfoz de Santa Gadea, Cementerio (Pérgola).

Vuelta: Desde el Cementerio trayecto por Alfoz de Santa Gadea, Alfoz de Bricia, calle Laredo, Avda. Cantabria, plaza del Rey, calle Vitoria hasta no 252.

Las paradas serán las coincidentes con los itinerarios.

HORARIOS

Ida: de 9:30 a 18:00 horas, con una frecuencia de 30 minutos.

Vuelta: de 10:00 a 18:30 horas, con una frecuencia de 30 minutos.

Domingo Fieles Difuntos 2 de noviembre

Plaza de España-Cementerio Ida: Parada inicial en RR.CC. 7, itinerario habitual por avenida del Cid, avenida de Cantabria, avenida Caja Círculo hasta Cementerio (Pérgola).

Vuelta: Parada inicial en Cementerio (Pérgola), avenida Caja Círculo, avenida de Cantabria y avenida del Cid hasta RR.CC. 7.

Las paradas serán las coincidentes con los itinerarios.

HORARIOS

Ida: de 09:40 a 13:40 y de 16:00 a 18:00 con una frecuencia de 20 minutos.

Vuelta: de 10:00 a 14:00 y de 16:20 a 18:20 con una frecuencia de 20 minutos.

Carretera de Arcos-Cementerio Ida: Trayecto habitual hasta plaza Conde de Castro, calle Merced, plaza Castilla, paseo de los Cubos, Francisco Salinas, hasta Cementerio.

Vuelta: Desde el Cementerio trayecto por Francisco Salinas, paseo de los Cubos, plaza Castilla, plaza Vega, calle Madrid, carretera de Arcos.

Las paradas serán las coincidentes con los itinerarios.

HORARIOS

Ida: de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 con una frecuencia de 60 minutos.

Vuelta: de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:30 con una frecuencia de 60 minutos.

Gamonal - Cementerio Ida: Calle Vitoria 255, Plaza del Rey, avda. Cantabria, avda. Caja Círculo, Cementerio.

Vuelta: Avda. Caja Círculo, avda. Cantabria, plaza del Rey, calle Vitoria hasta no 252.

Las paradas serán las coincidentes con los itinerarios.

HORARIOS

Ida: de 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:30 con una frecuencia de 60 minutos.

Vuelta: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 con una frecuencia de 60 minutos.

Las paradas serán las coincidentes con los itinerarios.

Nota: Todos los días los autobuses tendrán su llegada y salida del Cementerio desde la Pérgola.