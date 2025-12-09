La hostelería de Burgos prevé una subida del 4% en los precios de cara a 2026 Aunque también se han encarecido las comidas de Navidad, su subida no es proporcional al encarecimiento de los ingredientes

Todo es más caro para todo el mundo. Esto incluye a los restaurantes y los bares de Burgos, que tienen que hacer frente a una época de gran afluencia con esto en mente. La subida de los alimentos se ha visto reflejada ya en las cenas de Navidad, a pesar de que en muchos sitios ya están completos, y se seguirá viendo el próximo 2026.

Así lo ha confirmado Enrique Seco, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos. Las previsiones apuntan a que los precios en los bares y restaurantes aumentarán en un 4% a partir del año que viene. Esto no solo ocurrirá en la provincia: es un fenómeno que englobará a todo el país.

«Mantener un negocio sostenible en Burgos es cada vez más complicado»

Esta subida está justificada por el aumento de los precios en los ingredientes. Especialmente, como señala Seco, en los productos básicos. «Los huevos se han encarecido en un 25% en el último mes y medio«, afirma el representante de los hosteleros.

A pesar de este aumento, también ha querido dejar en claro que la solución pasa por una adaptación del sector a las circunstancias. Lo que no se plantea bajo ningún concepto es una reducción de la calidad del servicio y de los productos ni de la cantidad servida. El objetivo principal, bajo su punto de vista, será el de contener la subida de los precios lo máximo posible manteniendo el nivel de la hostelería de Burgos.

«Tenemos que adaptarnos: ofrecer calidad y mantener la cantidad». Enrique Seco Presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos

Según su testimonio, mantener un equilibrio entre la rentabilidad y la satisfacción del cliente cada vez es más complicado. Ya no solo por el continuo aumento de los precios de los productos, también por la presión fiscal que sufren este tipo de establecimientos.

Una hostelería para todos los bolsillos

A pesar de todos estos factores, desde la Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos creen que no habrá problemas muy graves durante esta campaña de Navidad o en un futuro próximo. Su presidente confía en la calidad del servicio, y cree que esta es la principal razón por la que la gente decide hacer celebraciones fuera de casa durante estas fechas.

Además, defiende que existen «ofertas para todos los bolsillos» alrededor de toda la ciudad. «Hay menus del día, raciones, bocadillos...», argumenta Seco, el cual señala que el abanico que cubren los locales de la ciudad es muy amplio.

«En Burgos hay ofertas para todos los bolsillos; el abanico que cubrimos es muy amplio». Enrique Seco Presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos

Por otro lado, también cree que los hosteleros de Burgos se buscan su propio nicho de mercado a la hora de establecer de negocio. «No vas a ofrecer lo mismo que el que tengas enfrente», afirma el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería de Burgos. Es por eso que cree que se pueden encontrar muchas ofertas diferentes en diferentes áreas de la ciudad.

Aunque la campaña de Navidad ya ha dado el pistoletazo de salida, tal y como señala Seco, no será hasta el próximo día siete de enero cuando se puedan sacar conclusiones acerca de los resultados de la misma.

