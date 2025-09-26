Hubers abre temporada en Burgos con una propuesta dedicada a las empresas La jornada analizará el mundo B2B2C el martes 30 de octubre

El próximo 30 de septiembre HUBERS, en colaboración con Difadi Digital Solutions, dedica una jornada íntegra al mundo B2B. Una cita en dos tiempos, Masterclass 100% práctica por la mañana e inspiración y difusión por la tarde, en la que directivos, expertos y empresas compartirán estrategias, experiencias y aprendizajes reales sobre cómo competir y crecer en el entorno digital.

Del e-commerce a las ventas, pasando por casos de éxito y networking, el especial B2B se plantea como un punto de encuentro imprescindible para quienes quieren entender hacia dónde evoluciona el negocio entre empresas.

Como ponente principal la propuesta contará con la presencia de Inge Sáez, fundadora de Territorio LinkedIn, consultora y formadora especializada en marketing digital y ventas B2B, con más de 15 años de experiencia en comunicación y estrategia empresarial, reconocida por su labor ayudando a directivos y compañías a convertir LinkedIn en un canal real de generación de negocio.

Una iniciativa que ha llenado ya su aforo para asistir a la MasterClass impartida por la mañana. Sesión especial B2B en colaboración con Difadi digital solutiones, diseñada especialmentepara empresas y profesionales con capacidad de decisión que buscan aplicar el B2B digital a la estrategia de su organización.

Durante la jornada intervendrán: Jorge González, director Ecommerce B2B, Difadi Digital Solutions, con la ponencia 'Crea un plan a 3 años para tu ecommerce B2B'. Francisco Del Olmo, socio fundador, Difadi Digital Solutions que hablará de 'Ejemplos prácticos que harán crecer tu e-commerce B2B'. Por su parte, Jorge ARIAS, CEO Geotelecom, pronunciará la conferencia 'Captar clientes y generar tráfico para tu e-commerce B2B' y, por último, Mauricio Martínez, Gerente de Gran Velada hablará de 'Gran Velada por dentro: aprendizajes prácticos de un e-commerce B2B líder'.

Las inscripciones para la participación de la tarde continúan abiertas. https://hubers.elcirculo.es/inscripcion/

La sesión comenzará a las 19.00 horas con la bienvenida de Juan Carlos Salvador (HUBERS) y la presentación de casos reales: Mauricio Martínez, de Gran Velada; Manuel Betegón All For Padel (Adidas); Miguel Jesús Alija, EcoPC Djuniet Astigarraga de Astigarraga Mobiliario e Inge Sáez de Territorio LinkedIn.

La jornada terminará con una mesa redonda: experiencias y aprendizajes con la participación de todos los ponentes y por último, networking cervecero con Mahou San Miguel.

