Identificadas dos mujeres tras descubrir el pin de una tarjeta, robarla y gastar 1.100 euros en Burgos Las dos presuntas autoras pertenecen a grupos organizados y se encuentran en prisión acusadas de acciones similares con el método 'scalping' por todo el país

Burgos Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:08

Dos mujeres han sido identificadas tras descubrir en Burgos el pin de una tarjeta bancaria, robar la cartera a su dueña y realizar cargos por valor de 1.100 euros. Las presuntas autoras, que pertenecen a grupos organizados, se encuentran en prisión por delitos similares en todo el territorio español.

Los hechos se remontan a finales de enero de 2025. Una vecina de Burgos acudió a la comisaría de la Policía Nacional para comunicar que, tras sufrir la sustracción de su cartera, personas desconocidas habían efectuado varios cargos no autorizados de efectivo de su cuenta corriente cuyo perjuicio ascendía a unos 1.100 euros.

A partir de ese momento, agentes encargados de la investigación de delitos económicos de la Policía Nacional de Burgos iniciaron una investigación para tratar de esclarecer los detalles del hecho denunciado, el cual respondía a las características de la modalidad de estafa conocida como 'scalping'.

Las presuntas autoras del suceso investigado en Burgos, calificado como hurto y estafa, son mujeres jóvenes de origen balcánico, y están procesadas por la reiterada comisión de acciones de similar naturaleza. De hecho, desde el mes de febrero se encuentran en prisión por orden judicial, tras ser identificadas por varias estafas cometidas en ciudades como Logroño, Salamanca o Huesca.

Cómo funciona el método 'scalping'

El 'scalping' es una estrategia que consiste en realizar múltiples operaciones rápidas para obtener pequeñas ganancias de movimientos de precios muy reducidos. Los operadores, llamados 'scalpers', abren y cierran posiciones en cuestión de segundos o minutos, buscando que la suma de estas ganancias pequeñas se traduzca en un beneficio notable.

La especialidad delictiva 'scalping' comienza con la selección por parte de los presuntos autores de sus víctimas. Estas operaciones se suelen realizar sobre el terreno, como en línea de cajas de comercios o en cajeros automáticos. Escogen a personas propicias; en general, de edad avanzada, con limitadas capacidades de prevención y respuesta.

Después, de manera hábil y discreta, un miembro del grupo consigue observar cómo la víctima marca el número pin en el momento de abonar el producto o extraer dinero. Momentos más tarde, normalmente dando tiempo a que esta persona abandone el comercio o establecimiento donde ha utilizado la tarjeta, otro miembro de la banda aborda a su víctima, logrando al descuido apoderarse de la tarjeta bancaria cuyo pin ya conoce.

Por último, perfeccionan la acción criminal, efectuando reintegro de efectivo hasta el límite diario permitido en la misma y/o hasta que la víctima se da cuenta de lo ocurrido y anula en la entidad bancaria dicha tarjeta.

Existen otras variantes de comisión del 'scalping'. Por ejemplo, cuando son los propios autores quienes ofrecen ayuda a su víctima en el cajero automático, confundiéndola para observar como ingresa el pin, o incluso agrediendo y empujando a su objetivo una vez conseguido el dinero para huir del lugar.