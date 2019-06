Imagina Burgos cree que Cs «traiciona» a parte de sus votantes con los pactos postelectorales Celine Martin y Juan José Asensio. / CC Céline Martin asegura que la formación naranja se presentó «como un partido regenerador» y ahora ha pactado con el partido «responsable del 86% del coste de la corrupción en España» CÉSAR CEINOS Burgos Viernes, 14 junio 2019, 12:20

Imagina Burgos ha criticado esta mañana que Ciudadanos haya pactado con el Partido Popular y acepte los votos de Vox para que su candidato, Vicente Marañón, sea investido este sábado alcalde de Burgos. «Se dispone a traicionar a gran parte de su electorado burgalés», ha manifestado la 'número tres' de la lista al Ayuntamiento de Burgos en las pasadas elecciones, Céline Martin.

Martin ha asegurado que la formación naranja, que concurrió el 26-M «como un partido regenerador y que lucha contra la corrupción», ha llegado a un acuerdo en Castilla y León y en Burgos con el PP, que es «responsable del 86% del coste de la corrupción en España».

Asimismo, la candidata a edil ha reprochado a Ciudadanos que cuente los dos apoyos necesarios «de una fuerza de ultraderecha como es Vox» para que Marañón reciba la vara de mando en la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Burgos. «Albert Rivera afirma, contra los hechos, que no hay pactos con Vox, pero sí se están produciendo», ha agregado.

Martín también ha recriminado que el acuerdo entre PP y Cs se haya llevado, a su juicio, «en despachos lejos de la ciudadanía por formaciones que no trabajan desde lo local, si no que acatan órdenes de fuera y decisiones tomadas por actores a los que Burgos puede importarles bien poco y, a veces, no conocen la ciudad ni sus necesidades«.

Por su parte, el 'número dos' de la lista de Imagina, Juan José Asensio, ha reprobado que Marañón sea alcalde con el apoyo de Cs, PP y Vox porque los 'populares', según ha explicado, seguirán controlando el gobierno del Consistorio y la formación liderada por Santiago Abascal pasará a ser el partido bisagra. «Cs, con cinco concejales, no podrá controlar el Ayuntamiento debidamente y serán el PP y Vox los que consigan los resultados», ha añadido Asensio.

Por último, el segundo de la candidatura ha comentado que duda de que Marañón conozca las necesidades de Burgos, ya que «vive en Madrid y sus propuestas más relevantes son la creación de una noria gigante en la orilla del Arlanzón y un túnel que pretende excavar por debajo del mismo cauce como si fuese el Támesis y Londres».