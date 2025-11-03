Inauguran en Burgos la nueva planta de biomasa de Bioenergy que impulsa la sostenibilidad industrial La instalación permitirá sustituir el gas natural por biomasa, reducir 2.000 toneladas de CO₂ al año y avanzar hacia un modelo energético limpio y circular en la industria maderera

BURGOSconecta Burgos Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:33 Comenta Compartir

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, inauguró en Burgos la nueva planta de biomasa de Bioenergy Ibérica, desarrollada en colaboración con la empresa Tacón Decor, referente internacional en la fabricación de materiales derivados de la madera.

Durante el acto, García destacó que la transición energética y la descarbonización industrial son ejes estratégicos del desarrollo económico de Castilla y León. «Estamos en un momento en el que las necesidades medioambientales y la dependencia energética exigen a nuestras industrias liderar el cambio hacia un modelo sostenible y autónomo», afirmó.

Un ahorro significativo de emisiones y energía

La nueva planta sustituirá el uso de gas natural por biomasa, aprovechando los subproductos de la propia industria maderera. Este sistema permitirá ahorrar 2.000 toneladas anuales de CO₂ y avanzar hacia un modelo de producción limpio y circular.

«La comunidad de Castilla y León tiene un enorme potencial para la transición energética, gracias a sus recursos naturales y al compromiso de su tejido industrial», señaló García. La región concentra el 11,7 % de la producción maderera nacional, generando unos 10.000 empleos directos, muchos en el medio rural.

Energía autónoma para afrontar subida de costes

El director general de Tacón Decor, Vicente Gil, explicó que la decisión de apostar por la biomasa surgió tras la fuerte subida de los precios de la energía en 2022. «Pasamos de un coste energético del 4 % al 12 % sobre las ventas, algo que puede comprometer la viabilidad de cualquier compañía. Por eso decidimos ser lo más autosuficientes posible», indicó.

Además de la caldera de biomasa, Tacón Decor ha instalado 900 kilovatios pico de energía fotovoltaica para autoconsumo, buscando independencia energética y garantizando el futuro competitivo de la empresa.

Economía circular y seguridad energética

Para José Luis Romero, director de operaciones de Bioenergy Ibérica, el proyecto es un ejemplo claro de economía circular y seguridad energética. «Estamos valorizando los subproductos generados en el propio proceso productivo y los complementamos con biomasa externa de distintas regiones de España», explicó.

Romero destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a la reducción de emisiones según las directivas europeas y avanzan hacia la independencia industrial, recordando que todas las energías limpias son necesarias dentro del mix energético.

Castilla y León, referente en sostenibilidad

La consejera García concluyó subrayando que Castilla y León se consolida como referente nacional en sostenibilidad, con proyectos que combinan innovación, eficiencia y compromiso medioambiental.

«La Junta seguirá acompañando a nuestras empresas en el camino hacia la descarbonización, impulsando infraestructuras energéticas y apoyando a quienes lideran el cambio hacia un modelo más competitivo y sostenible», afirmó.