Bomberos, Policía Local y Nacional de Burgos en el portal donde se ha incendiado una vivienda. BC

Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Burgos

El suceso se ha producido este lunes por la tarde a las 15: 40 horas en la avenida Reyes Católicos

Burgos

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:34

Una mujer ha resultado intoxicada por humo en el incendio de una vivienda este lunes por la tarde en Burgos. El suceso se ha producido a las 15:40 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un piso del número 57 de la avenida Reyes Católicos se estaba incendiando.

El 112 daba aviso a la Policía Nacional de Burgos y a la Policía Local y a los Bomberos, que acudían para extinguir el incendio. Una vez allí y aunque en un primer momento el alertante señalaba que no había personas afectadas ni heridas, los agentes de la Policía Nacional solicitaban asistencia sanitaria para una mujer de 93 años por inhalación de humo.

Emergencias Sanitarias - Sacyl enviaba al lugar una ambulancia para atender a la anciana. Según la información facilitada por el 112 el origen del incidente estaría en el incendio de una estufa eléctrica.

