Investigan a un segundo implicado en la paliza mortal de Villatoro como presunto agresor de Vito Javier Moreno Las acusaciones particulares trabajan con la Fiscalía y el Juzgado para determinar la autoría de los hechos

Julio César Rico Burgos Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:20

La Fiscalía de Burgos ha acordado recibir la declaración en calidad de investigado a un segundo hombre, I.S.T., por su presunta participación en la agresión mortal de Vito Javier Moreno. Será la semana que viene cuando este hombre preste declaración ante el juzgado que lleva la instrucción. Como se recordará, el empresario murió tras una agresión ocurrida el 15 de julio a las puertas de un bar de Barrio de Villatoro. Ingresó en coma en el HUBU y murió a los pocos días.

Después de que las dos acusaciones particulares y el resto de las partes, junto con el juez, observaran un video grabado por una persona, se concluye que Vito Javier Moreno recibió la agresión de tres personas, de las que solo una está en prisión, R. E., hasta ahora principal investigado en la causa. Ahora, una segunda está siendo investigada dado que el fallecido no pudo defenderse de los hechos.

La investigación de la Policía Nacional de Burgos determinó que Vito Javier Moreno fue víctima de una agresión múltiple, como atestigua un vídeo grabado por una vecina del barrio, en el que se puede observar la reiteración de golpes que recibió el empresario y cómo cae desplomado al suelo.

Como consecuencia de esa agresión Moreno término inconsciente, con un traumatismo craneoencefálico que posteriormente le causaría la muerte. El primero de los detenidos fue un hombre al que arrestaron después de permanecer oculto en un domicilio del barrio del Crucero durante una semana.

El primero de los presuntos agresores se encuentra en prisión desde que el Juzgado de Instrucción número uno de Burgos decretara cárcel provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio.