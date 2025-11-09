El joven director de Burgos que escribe su primera película y busca productora: «El mundo del cine es muy elitista» Saúl González Abejón ha sido laureado con varios premios y compagina la creación de vídeos por encargo con la búsqueda de producción para su primer largometraje, 'Cuatro caballos'

Sara Sendino Burgos Domingo, 9 de noviembre 2025, 09:32 Comenta Compartir

Saúl González Abejón avanza con paso firme y mirada observadora. Está seguro de sí mismo, y también de la creación de su primera película, 'Cuatro Caballos'. El joven guionista y director de Burgos explica las dificultades a las que se enfrenta para acercar a los cines su largometraje, cómo es el proceso de crearlo y la ardua tarea de buscar productoras que le ayuden a llevar su historia del mundo rural a los cines.

Nacido en Burgos en 1995, González siempre estuvo vinculado a la escritura. «Yo desde niño he sido muy de leer, de inventar historias, de crear cómics...», explica. Pero, cuando tenía 16 años, vio 'Reservoir dogs', de Quentin Tarantino, y le «voló la cabeza»: ver esa película hizo que su interés por el cine creciera y se asentara entre sus gustos y pretensiones.

Más tarde, cursó la carrera de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Burgos. Reconoce que el grado, a nivel de conocimientos y prácticas, «tiene muchas fallas». Sin embargo, le sirvió «para tener claro que quería hacer cine». Después de un año trabajando y ahorrando, este joven burgalés emprendió el camino hacia Barcelona, donde estudió en la escuela Bande à Part un máster de dirección cinematográfica y otro curso de cinematografía.

«Tuve la suerte de ser seleccionado» en los proyectos finales. Así, González pudo rodar su primer cortometraje más «grandecito» y con un equipo de «25 personas». Desde entonces, el cineasta de Burgos es guionista (tras hacer un curso especializado) y director y trabaja como autónomo aquí y allá, donde es requerido, para crear vídeos publicitarios, cortometrajes y participar, como ayudante de dirección, en la compañía de Jean Philippe Kikolas.

La inspiración viene de dentro y de fuera

Al preguntar a Saúl González sobre en qué se inspira para crear sus metrajes, él responde rápidamente: «en mí». Matiza, además, que parte de sus creaciones parten de la observación: «Me miro hacia dentro. Miro el estado del mundo», «la observación tanto externa como interna y la simbiosis que hay entre ambas».

«Tiene que haber como una especie de luz que se me encienda para crear» Saúl González, guionista y director

El cineasta de Burgos reconoce que, al seguir esta estrategia, siente que le cuesta crear. Sin embargo, está convencido de que, por otra parte, todo lo que crea es fruto de él, parte de su ser plasmado en un guion. «Tiene que haber como una especie de luz que se me encienda para crear», explica, además de ser una temática «acerca de la que yo me quiera expresar».

Por ejemplo, ahora trabaja en su primera película, 'Cuatro caballos' y en el corto 'El Puente'. «Cada proyecto es un mundo», señala González Abejón. Por ejemplo, este segundo «nace de una imagen» que le dio un compañero, pero el cineasta ha querido darle «otro punto de vista narrativo». Pretende mostrar «el conflicto entre la colectividad y la individualidad» desde el género de terror, aunque también tiene creaciones como 'La muerte de Henry', que es una comedia negra.

'Cuatro caballos', su primera película

Sin embargo, a lo largo de su carrera, González también ha explorado la «lucha entre lo urbano y lo rural» porque él tira «mucho al pueblo». Eso ocurrirá en 'Cuatro caballos'. «De alguna manera yo me he criado escuchando historias de mis abuelos y creo que han dejado una impronta muy importante en mí y siempre lo traslado», explica.

Por eso, el joven cuenta cosas «muy nuestras, muy de la tierra, muy de Castilla». Así será 'Cuatro caballos', un proyecto comenzado hace cinco años, cuando aún vivía Saúl en Barcelona. Su escritura comenzó de la mano del guionista Michel Gaztambide ('La caja 507', 'No habrá paz para los malvados').

«He estado tranquilamente año y medio que estuve desempleado escribiendo exclusivamente todos los días», detalla el joven de Burgos. También ha intentado entrar a alguna residencia o laboratorios pero, al no recibir respuestas positivas, le entraron «dudas» sobre si su proyecto interesaba. Hasta que surgió la oportunidad.

Cine burgalés escrito en Marsella

A lo largo de su trayectoria, Saúl González Abejón ha recibido ciertos reconocimientos, como el premio internacional de guion con el cortometraje 'La muerte de Henry', el premio CyL New Talent con su proyecto 'El puente' o el reconocimiento Talento Burgalés del Festival de Cine Internacional de Aranda de Duero.

Más recientemente, González ha viajado hasta la ciudad francesa de Marsella para realizar una residencia con el guion de 'Cuatro caballos'. Allí, gracias al festival de cine español Cine Horizontes, el burgalés ha podido dedicarse durante tres semanas a pulir el guion de su película con la ayuda de la guionista y cineasta francoargentina Marcia Romano.

«Fui a Marsella con un guion muy avanzado», aclara, aunque aprovechó su residencia para matizar y cambiar ciertos aspectos de su futura película. Para el burgalés ha sido una experiencia «absolutamente» positiva y vuelve a Burgos «con un empujón muy grande», uno que le ha hecho creer más en sí mismo y en sus proyectos. Sin embargo, Saúl es consciente de que llevar su película al cine es una carrera de fondo.

En busca de productora

'Cuatro caballos' «es una historia del éxodo rural en Castilla y desde un punto de vista muy muy crudo, muy negro, con una perspectiva también anticapitalista y crítica con la historia de nuestro país», resume Saúl. En la cinta se contará la historia de su familia, que «fue represaliada durante la Guerra Civil».

«Para mí esa represión se traslada al abandono que tuvieron que hacer tanto mi familia como otras tantas», relata el cineasta de Burgos. Respecto a su público, Saúl piensa en los espectadores «desde una posición de respeto» y cree que, gracias a 'Cuatro caballos', podrán ser conscientes de lo que ocurrió en esa época en España, sobre todo cuando actualmente se experimenta un auge de la extrema derecha en política, comenta.

«Para mí el plazo sería que este año 2026 alguien me coja la mano y empecemos a caminar juntos» Saúl González, guionista y director

«Va a resonar para mucha gente mayor en este país y sobre todo en el extranjero», vaticina, aunque para llevarla a los cines primero tendrá que rodarse y, para eso, Saúl González busca una productora que le ayude, bien sea dentro o fuera de España. «Para mí el plazo sería que este año 2026 alguien me coja la mano y empecemos a caminar juntos», dado que ha pedido ayuda a las administraciones públicas y afirma que lo ha hecho y «nunca me han dado de momento».

Sin embargo, ese problema no desanima al joven cineasta. «Tengo ganas de seguir haciendo esto porque para mí el triunfo es hacerlo», explica orgulloso. Además, no pierde de vista la realidad a la que se enfrenta: «El mundo del cine es muy elitista, es un mundo muy clasista en el que la gente que venimos de bases humildes no tenemos por lo general cabida», por lo que el cine es una oportunidad de realizar esa «lucha cultural» que él pretende.

Colaboraciones futuras

Por el momento, Saúl vive en Burgos 100% aunque viaja mucho por trabajo. Acusa esta costumbre a que, como en otras industrias, la cinematográfica «se concentra en Madrid y Barcelona».

Además, compagina su trabajo con otros encargos para poder «llenar la nevera». Tiene una productora, Damnation Films, pero cambiará su concepto próximamente y, presumiblemente, apunta a crear una marca conjunta con Carlos del Hierro, productor oriundo de Melgar de Fernamental y ganador del premio CyL New Talent, para mostrar «las historias de aquí».

El joven burgalés camina decidido, sin pausa. Cree en sí mismo y en su proyecto, 'Cuatro caballos'. Busca una productora para acercar esta historia al mundo que le ha inspirado en lo más íntimo: su familia. Reconoce que, cuando se bloquea, camina, se ducha u observa a las personas. «Es una fuente de inspiración muy grande», reconoce. Ahora su meta está en buscar a quien le ayude a hacer realidad esa inspiración en forma de película.