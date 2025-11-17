Malestar entre los comercios de alimentación de Burgos por su exclusión de la campaña de bonos al consumo A pesar de haber solicitado su inclusión en varias ocasiones, el Ayuntamiento mantiene fuera a estos establecimientos, argumentando que su actividad no está contemplada en las bases del programa

Fachada del comercio burgalés, 'Abuela María', uno de los establecimientos a los que han denegado los bonos al consumo

Natalia Sáez Ursúa Burgos Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:36

Varios comercios de alimentación de la capital burgalesa han denunciado públicamente su exclusión de la nueva convocatoria de los bonos al consumo promovidos por el Ayuntamiento de Burgos, una situación que, según explican, se repite desde las primeras ediciones del programa.

Los comerciantes aseguran que, ante la continuidad de esta limitación, algunos establecimientos remitieron escritos al Ayuntamiento solicitando ser incluidos en la actual campaña. Sin embargo, afirman que no han recibido respuesta oficial a esas peticiones.

Durante este año, varios negocios volvieron a insistir y presentaron nuevas solicitudes, pero estas fueron nuevamente rechazadas bajo el argumento de que «este tipo de actividad no está contemplada en las bases».

«No apto para los bonos al consumo»

La situación dio un inesperado giro el pasado viernes, 14 noviembre, cuando desde la empresa encargada de gestionar los bonos se comunicó al comercio 'Abuela María' que había sido incluido dentro de la red de establecimientos participantes.

Su aparición en la aplicación del programa hizo pensar al sector que las reclamaciones habían sido atendidas y que finalmente serían incorporados todos los comercios de alimentación que habían solicitado entrar.

Sin embargo, pocas horas después, la empresa rectificó: 'Abuela María' fue retirada de la plataforma y seguidamente recibió la confirmación de que seguía siendo considerado no apto para participar por la naturaleza de su actividad.

Comercios sin bonos al consumo

Los comerciantes explican que, en años anteriores, el Ayuntamiento justificó su exclusión por la normativa aplicada en la primera edición del programa, impulsada durante la pandemia, cuando se pretendía priorizar a los comercios obligados a cerrar durante el confinamiento.

Consideran los vendedores que ese criterio ha quedado obsoleto y que no actualizar las bases del programa está perjudicando injustamente a un sector que ha seguido operando con normalidad y que también forma parte del tejido comercial de la ciudad.

Reclamaciones previas sin respuesta

Los responsables de negocios como Delicias de Burgos, Las Barricas o La Chinata recuerdan que presentaron un escrito previo al inicio de la campaña para solicitar formalmente su incorporación. Afirman que tampoco obtuvieron respuesta, y que ahora, pese a haber vuelto a reclamar, se les ha denegado de nuevo la participación.

Los comerciantes sostienen que se trata de un agravio comparativo respecto a otros sectores incluidos en el programa y que no están dispuestos a asumirlo. Aunque reconocen que quizá ya no sea posible entrar en la campaña de este año, insisten en que su objetivo es dejar constancia de que, según denuncian, el Ayuntamiento de Burgos está perjudicando a los comercios de alimentación al mantener criterios que consideran desfasados e injustos.