Una menor enferma y evacuada desde Gaza será atendida en el Hospital Universitario de Burgos El traslado forma parte de una operación humanitaria del Gobierno de España para garantizar atención médica especializada a menores afectados por el conflicto en Gaza

BURGOSconecta Burgos Lunes, 27 de octubre 2025, 12:33 Comenta Compartir

El Ministerio de Sanidad ha informado de la llegada a España de un grupo de menores palestinos evacuados desde la Franja de Gaza para recibir atención médica especializada en distintos hospitales del país. La actuación se realiza dentro de una operación humanitaria coordinada por el Gobierno de España en colaboración con los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa.

Según el Ministerio, los menores llegarán acompañados de sus familiares y serán tratados en centros hospitalarios públicos de varias comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León. Entre ellos, una de las menores será atendida en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

Menores pacientes de diferentes especialidades

Los pacientes y sus acompañantes, un total de 92 personas, procedentes de Gaza, han sido conducidos hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los han entregado a un equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por la ministra Mónica García y con la participación de personal médico movilizado para la ocasión. El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes ha sido coordinada por Médicos Sin Fronteras.

Los menores son pacientes de traumatología producida por los efectos de los ataques israelíes; oncología y hematología; cardiopatías congénitas; neurologías; nefrologías; oftalmología y un gastrointestinal.

Aviones del Ejército del Aire para trasladarlos

Como en las anteriores cuatro evacuaciones de estas características, se trata de una operación coordinada por el Ministerio de Sanidad junto a la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC).

Esta operación moviliza a dos aviones del Ejército del Aire y el Espacio. Más de una docena de militares de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire y el Espacio, entre los que se encuentran médicos y enfermos de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios, velarán por la seguridad y la salud del pasaje durante el viaje a España.

Distribuidos por diferentes comunidades autónomas de España

Una vez estén en España, los pacientes serán distribuidos por hospitales de Castilla La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña, que han sido gestionados por el Ministerio de Sanidad conforme a las patologías que presentan los menores.

La acogida y atención integral de los familiares será gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, incluyendo alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción e interpretación.

La distribución y coordinación sanitaria en los distintos centros ha sido gestionada por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), organismo adscrito al Ministerio de Sanidad.

Quinta evacuación humanitaria

La Oficina de Cooperación Española en Amán, dependiente de la AECID, ha realizado todos los trámites, mientras que la Embajada de España en Jordania ha tramitado los visados.

Esta es la quinta evacuación humanitaria de este tipo organizada por España en el último año y medio, dentro del procedimiento de Evacuación Médica (MEDEVAC), activado por el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC), a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, y la OMS.