El Monasterio de San Juan, pendiente de la colocación del pavimento tras la espantada de la empresa El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, explicaba que la obra se encuentra un 60% y solo queda por poner el nuevo suelo que lucir al monasterio en un tiempo razonable

La obra del monasterio de San Juan solo está pendiente de la colocación de un nuevo pavimento. Una obra que se va a retrasar en el tiempo porque el Ayuntamiento de Burgos y la empresa Construcciones Ortega han rescindido el contrato que les unía. Según informaba el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, solo queda esta fase por realizar, ya que está completada también toda la excavación, la adaptación arqueológica y todos los trabajos previos, así como el arreglo de las redes de saneamiento y electricidad.

Apenas quedaba colocar el pavimento, pero no ha habido manera de que la empresa responda a este requerimiento y se ha procedido a la rescisión del contrato con ella. La idea de Manso era hacerlo de mutuo acuerdo. A partir de este momento se van a liquidar los trabajos realizados y se va a volver a licitar para la colocación del pavimento, que es lo único que queda por poner sobre la losa de hormigón.

Ahora queda echar sobre el mortero de cemento el rosado de piedra caliza. La idea es realizarlo de esta manera porque debe de guardar una similitud con el entorno del monasterio de San Juan. Manso entiende que la piedra caliza no es conveniente en exteriores, pero sí en el interior de este monasterio.

Fue en el mes de agosto, cuando se estaba terminando la excavación tras la aparición de varios arqueológicos de cierto interés, cuando el concejal de Urbanismo de Burgos habló por última vez con los responsables de esta obra. Los técnicos siguen mantenido un contacto habitual con el director facultativo.

Según explicaba recientemente, el responsable de la gerencia de urbanismo, la obra está realizada en un 60% aproximadamente y queda lo más rápido por hacer dado que hasta ahora se ha realizado la parte más dura de los trabajos. La idea es volver a solicitarlo cuanto antes para que se pueda terminar en un plazo razonable.

Historia del monasterio de San Juan

El monasterio fue una fundación de Alfonso VI y su esposa, a finales del siglo XI. En 1437, se vincula a la Orden de San Benito el Real de Valladolid. Sufrió un gran incendio en 1537 que dejó las instalaciones reducidas a cenizas y se optó por su reconstrucción; con la Desamortización de Mendizábal en 1830, el monasterio desapareció.

Pasó a ser cárcel, cuartel de Artillería y otras dependencias militares. En pleno siglo XX, el Ayuntamiento de Burgos lo recuperó y lo dotó de diferentes servicios y usos a lo largo de los años.

