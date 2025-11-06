Muere Kike García, el hombre sencillo y cercano que se implicó en hacer una ciudad mejor desde la fiesta

Julio César Rico Burgos Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:34 Comenta Compartir

La capilla del Tanatorio de San José se quedó pequeña. Centenares de personas quisieron este miércoles sumarse al homenaje a Kike en su funeral, oficiado en la capilla. A lo largo de los tres cuartos de hora de ceremonia, la emoción estuvo a flor de piel en los asistentes. Sobrevolaba sobre el templo un silencio de respeto e impresión sólo roto por el estruendoso aplauso cuando su féretro salía de la capilla.

Hasta la tarde estaba triste, gris… y lluviosa, muy lluviosa, como si fueran las lágrimas de aquellas personas que no pudieron acercarse a la despedida y que, a modo de metáfora, también lloraban la partida de Kike, tan temprana e injusta, si no fuera porque también se respiraba mucha esperanza en ese rato tan lleno de emociones.

Tiernas también las palabras, -acertadas, sencillas y serenas- de otro Quique, el sacerdote -con Q- que compartió con Kike -con K- conversaciones en estas semanas antes de la partida. Y dos palabras, «fe y caridad», como el celebrante indicaba, que definía el momento. De la fe, poco había que decir por su ser creyente. Y caridad -amor, en otras palabras- a su familia, amigos y allegados y a decir por la cantidad de gente que le fue a despedir… «con eso se dice todo», dijo el celebrante.

Parecía, de las palabras del sacerdote, que quienes llenaban el templo, uno a uno también estaba presentes en el pensamiento de Kike desde allá donde se encuentre, que para un creyente es al lado del Padre. Y con Teresa, su esposa; y Teresa y Adrián, sus hijos, a los que verá crecer desde otra dimensión porque «la familia es eterna», en palabras del otro Quique, el cura. Y el resto de los de su casa, sus padres, Jesús y Esther.

Allí estaban los hakunas también y sus amigos y conocidos de San Gil y San Lorenzo. Quique -con Q- ha recordado los momentos de adoración, de reflexión… «los desayunos de los domingos con las personas desfavorecidas»… que podría haber dicho que Kike era un gran tío… así 'a la pata la llana', que es lo que pensaba toda la grey congregada.

Y estaban compañeros y compañeras del Ayuntamiento de Burgos. Y de la cofradía de las Siete Palabras; y la gente de las peñas… de la radio, de algunos medios de comunicación… reinas de las fiestas y sus familias; de antiguos corporativos; y de los actuales… y muchísima gente. Y eso dice mucho sobre qué persona era Kike.

De su trabajo no diré mucho más que lo que he visto. Kike hacía un trabajo especial; intentando hacer la vida a los demás en la fiesta. Quien escribe estas líneas supo de su afán conciliador, cercano y humilde. Tras un malentendido entre la organización de un evento en la fiesta de la Blanca y quien suscribe, a Kike le faltó tiempo para pedir disculpas -que no tenía por qué hacerlo- por unas palabras a destiempo. La llamada fue para disculparse en nombre de la otra persona y tratar de aclarar una situación desagradable. Una llamada de una persona humilde, cercana y conciliadora… sólo un detalle, pequeño… porque es en los pequeños gestos donde se conoce a la gente. Me ganó con ese gesto.

Y las muestras de cariño de tanta gente. La alcaldesa, Cristina Ayala, decía: «Hoy hemos despedido a 'Kike de Festejos', el técnico encargado de las cabalgatas o de que en Burgos hayamos tenido espectáculos como Evanescence y la catedral de cartón. Hoy la iglesia estaba llena de todo el cariño que él ha sembrado. Nos queda su recuerdo y su legado».

De las peñas de Burgos, con quienes tantas horas compartió y de quien dicen que deja una huella imborrable. Y desde la Cofradía de las Siete Palabras y del Santísimo Cristo de Burgos, que expresa su más profundo dolor por la muerte de su hermano: «su compromiso y su espíritu cofrade permanecerán siempre como un faro» para ellos. Nosotros.

La dirección, administración y redacción de BurgosConecta se une al dolor de la familia. Descansa en paz, Kike.