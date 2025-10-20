Una mujer en silla de ruedas, atropellada por una furgoneta en Burgos El suceso ha ocurrido sobre las 13.20 horas en el G3, cerca del conocido parque infantil del barco pirata

Los servicios sanitarios han atendido a la mujer en el lugar.

Aythami Pérez Miguel Burgos Lunes, 20 de octubre 2025, 13:49

Una mujer de 65 años y en silla de ruedas ha sido atropellada este lunes 20 de octubre en la calle Victoria Balfe, junto al parque conocido por tener un parque con un barco pirata, en la ciudad de Burgos.

El accidente se produjo alrededor de las 13:20 horas, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, que recibió el aviso alertando del atropello por parte de una furgoneta.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, además de personal sanitario de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que atendieron a la víctima en el punto del suceso.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de la mujer ni las circunstancias exactas del accidente.