Una mujer sufre una exposición a amoníaco tras una fuga en una empresa de Burgos El incidente, ocurrido a las 07:50 horas en la calle Alcalde Martín Cobos, obligó a desalojar a una decena de trabajadores

Imagen de archivo de una visión aérea del último tramo de la calle Alcalde Martín Cobos

Natalia Sáez Ursúa Burgos Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:24 Comenta Compartir

Una mujer de 34 años ha resultado afectada por una fuga de amoníaco registrada a las 07:50 horas de este lunes, 17 de noviembre, en una empresa situada en la calle Alcalde Martín Cobos, en Burgos.

El aviso movilizó al Centro Coordinador de Emergencias, que activó un operativo en el que participaron los Bomberos de Burgos, la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias – Sacyl.

Tras el incidente, la empresa procedió a desalojar a alrededor de una decena de empleados como medida preventiva. La trabajadora fue atendida por los servicios sanitarios en el lugar y rechazó posteriormente su traslado al hospital.