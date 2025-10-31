Una noche cada año más complicada: Halloween acumula más de 60 avisos a emergencias en Burgos Las incidencias por ruido, actos vandálicos y sanitarias son las más comunes la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre

Halloween es una tradición del otro lado del Atlántico que lleva asentada varios lustros en nuestro país y Burgos no es diferente. Las calles se transforman y se llenan de gente disfrazada intentando atemorizar a todo aquel que se cruce en su camino. Sin embargo, durante esta noche, un grupo de personas se pone el mono de trabajo en lugar de un disfraz.

Los Servicios de Emergencias de la ciudad de Burgos suelen tener una jornada complicada durante esta noche. El hecho de que tanta gente salga a las calles implica estar especialmente alerta ante cualquier aviso. El número de llamadas que reciben, por lo general, es mucho mayor que el de una noche normal.

Aunque las restricciones por la pandemia redujeron enormemente la actividad durante esta velada, desde entonces se ha vivido un repunte. En los últimos tres años, el número de incidencias reportadas al 1-1-2 ha superado las 60, llegando a su máximo en 2022, año en el que se levantó la normativa que limitaba la actividad nocturna, según informa el servicio.

Bomberos, sanitarios y policía: todos los cuerpos actúan

Entre los sucesos que acontecen los hay de todo tipo. Hay casos aislados también, como incendios o accidentes viales que son menos frecuentes que otro tipo de emergencias.

Sin embargo, hay avisos que se han ido repitiendo a lo largo de estos años. Destacan, sobre todo, aquellos que se reciben informando de ruidos o incidentes sanitarios, bien sean en domicilio particular o en algún establecimiento.

Las primeras horas de la noche son las más movidas

La frecuencia con la que se recogen estos avisos a lo largo de la velada va disminuyendo según van transcurriendo las horas. A las ocho de la tarde, cuando más gente se encuentra en las calles, es cuando más avisos se reciben.

Entre la una y las dos de la madrugada existe un pequeño repunte de llamadas, que en la gran mayoría de veces se tratan de incidencias sanitarias. Las más comunes a altas horas de la madrugada son ruidos, molestias, peleas y agresiones.

Es la tendencia que se ha ido repitiendo a lo largo de los últimos años, una noche de celebración que, por su gran acogida, cada vez es más ajetreada para los servicios de emergencias y todo apunta a que este año no será una excepción.