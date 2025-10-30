La nueva tienda de ropa internacional que abrirá en Burgos La firma francesa ocupará el local dejado por Naf Naf en plena avenida del Cid, todavía no se ha confirmado la fecha de apertura

Natalia Sáez Ursúa Burgos Jueves, 30 de octubre 2025, 06:07

Una marca internacional de moda con más de 359 establecimientos ubicados por diferentes partes del mundo abrirá próximamente en Burgos. La firma francesa Morgan inaugurará un establecimiento en la avenida del Cid Campeador, 14 de Burgos, en el mismo espacio donde hasta hace pocas semanas operaba la tienda Naf Naf.

Esta última ha cerrado sus puertas en la ciudad tras menos de dos años en funcionamiento, en el marco del cese de actividad de todas las tiendas pertenecientes a su filial española.

¿Qué es Morgan?

El nuevo comercio será Morgan, marca fundada en 1987 por Odette Barouch y Jocelyne Bismuth, que tomó como punto de partida el taller familiar de lencería adquirido en 1967 bajo el nombre de establecimientos E. Morgan. La firma inauguró su primera tienda en 1988 y comenzó su expansión internacional pocos años después, con aperturas en diversos países a partir de 1991.

Morgan ha desarrollado desde sus inicios una identidad vinculada a la moda urbana de inspiración parisina, con una fuerte presencia en campañas publicitarias desde mediados de los años 90. A lo largo de su trayectoria ha contado con la participación de distintas personalidades y modelos en sus campañas.

La llegada de Morgan a la avenida del Cid supondrá la continuidad del uso comercial del espacio anteriormente ocupado por Naf Naf, que cesa así su presencia física en la ciudad. Por el momento no se ha comunicado una fecha oficial de apertura al público.

¿Por qué ha cerrado Naf Naf en Burgos?

El cese de actividad se enmarca en el proceso de liquidación de la filial española de esta marca francesa, iniciado tras la quiebra de su matriz y la puesta en marcha de un concurso de acreedores.

La llegada de la firma en noviembre de 2023 coincidió con un periodo de expansión, aunque se vio afectada por un escenario complejo para las grandes cadenas de moda, marcado por la caída del consumo, la competencia del comercio electrónico, el aumento de los costes operativos y la incertidumbre económica. El local ya anuncia una próxima apertura en octubre.

Este cierre se suma a otros recientes en el centro de Burgos. Benetton anunció su salida de la plaza del Cid a comienzos de este año. Aunque también se unen nuevas aperturas como es la del Supermercado de El Corte Inglés, el cual ya están reacondiciendo desde hace más de tres meses o el nuevo Mango Man que cogió el relevo de la tienda Oysho.

La salida de Naf Naf y la próxima llegada de Morgan en la avenida del Cid reflejan la transformación continua del paisaje comercial de Burgos, donde los cierres y relevo de enseñas han reconfigurado el núcleo urbano en los últimos años.

Temas

Comercio

Moda

Burgos