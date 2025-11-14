El nuevo centro de salud del Silo sigue sin funcionar a un día de su inauguración Más de 16.000 vecinos siguen esperando mientras los profesionales sanitarios trabajan en barracones provisionales desde 2021

BURGOSconecta Burgos Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:31

El nuevo centro de salud del Silo, que debía abrir sus puertas «no más allá del 15 de noviembre», según las últimas previsiones de la Consejería de Sanidad, aún no está operativo, generando preocupación entre los vecinos y usuarios del antiguo ambulatorio.

La secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, ha criticado este retraso y ha calificado el incumplimiento de plazos como «una tomadura de pelo» para los más de 16.000 usuarios que atiende el viejo centro. Peña recuerda que incluso el vicealcalde de Burgos, Juan Manuel Manso, anunció en julio que la dotación estaría en funcionamiento en octubre, algo que todavía no se ha producido.

En su opinión, el retraso demuestra un desprecio hacia los vecinos y profesionales sanitarios, que desde el verano de 2021 han tenido que trabajar y recibir atención en barracones provisionales, mientras se prolonga la espera por la apertura del nuevo ambulatorio.

Además, Peña reclama que se escuche a los ciudadanos antes de decidir el nombre del centro de salud, de manera que refleje la participación de la comunidad y no se limite a una decisión administrativa.