La Orquesta Sinfónica de Burgos celebra 20 años con una temporada de homenaje a los clásicos Este 1 de noviembre, la OSBu cumplirá su 20 aniversario y desde el domingo 2 al mes de mayo celebrará cinco conciertos de abono y otro extraordinario

Julio César Rico Burgos Viernes, 31 de octubre 2025, 12:25 Comenta Compartir

La Orquesta Sinfónica de Burgos (OSBu) celebra este año 2025 su vigésimo aniversario con una temporada especial dedicada a grandes compositores como Bach, Antonio José, Verdi, Alejandro Yagüe, Elga, Haydn, Brahms y Beethoven. El ciclo de conciertos incluirá, desde este domingo, cinco conciertos dentro del abono y otra sesión extraordinaria

Todas las actuaciones se llevarán a cabo en el auditorio Rafael Frübeck de Burgos, en el Fórum Evolución. Según el presidente de la Asociación que gestiona la orquesta, Enrique García, los conciertos comenzarán a las 19:30 horas, salvo el extraordinario, previsto a las 18:30. Esta programación conmemorativa refuerza la trayectoria de una formación que se ha consolidado como referente cultural en la ciudad desde el año 2005.

¿Cuándo será el concierto de aniversario?

El concierto de aniversario, el 14 de diciembre, rendirá homenaje al compositor burgalés Antonio José con una adaptación de su ópera 'El mozo de mulas'. Además, se estrenará la obra Evocaciones de Antonio José, Über Sternen 4, del también burgalés Alejandro Yagüe.

Pero antes, la temporada arrancará este domingo 2 de noviembre con un programa dedicado a Johann Sebastian Bach en el 275 aniversario de su muerte, donde se interpretarán el Concierto de Brandeburgo Nº 3 y la Suite Nº 3 para orquesta.

El tercer concierto, previsto para el 1 de marzo, contará con la dirección del violonchelista Wolfgang Emmanuel Schmidt e incluirá obras de Elgar, Haydn y del checo Leoš Janáček.

Un programa centrado en Mozart y Brahms

Posteriormente, el 26 de abril, el director invitado Jorge Yagüe conducirá un programa centrado en Mozart y Brahms. El ciclo concluirá el 24 de mayo con la Sinfonía Nº 9 de Beethoven, en una colaboración entre el Ayuntamiento de Burgos y la Fundación Caja de Burgos. Fuera del abono, se ofrecerá el 8 de febrero un concierto familiar con música de Guiseppe Verdi.

El concejal de Fiestas, César Barriada, destacó que el Ayuntamiento «aporta 229.000 euros anuales para el mantenimiento de la orquesta», que ha crecido paralelamente al interés ciudadano por la música sinfónica.

¿Cuándo y dónde pueden adquirirse los abonos?

Los abonos ya pueden adquirirse en los puntos de venta habituales del Teatro Principal; Casa de Cultura de Gamonal, además de la venta por Internet y con precios asequibles y descuentos del 30% para abonados. Se espera mantener el promedio de entre 500 y 600 abonados, más los de la Sociedad Filarmónica, completando el aforo del auditorio Rafael Frübeck, con más de 1.200 plazas disponibles.

Temas

Conciertos

Música

Homenaje