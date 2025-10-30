El Parral se cerrará los viernes y sábados entre las 23.00 y las 6.00 horas El equipo del gobierno del Ayuntamiento de Burgos ha tomado esta decisión para evitar actos vandálicos y por cuestiones de seguridad

Julio César Rico Burgos Jueves, 30 de octubre 2025, 19:11

El recién inaugurado parque del Parral cerrará sus puertas todos los viernes y sábados entre las 23.00 horas y las 6.00 horas. Esa es la decisión que ha tomado el equipo de gobierno para preservar la seguridad y para evitar actos vandálicos, tal y como anunciaba la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, este jueves.

Es una de las medidas que anunciaba este pasado martes la alcaldesa de Burgos Cristina Ayala, quien estimaba no sería necesario cerrar este parque todos los días de la semana. Y que, en cualquier caso, solamente se cerraría para preservar su seguridad en determinados días. Porque la intención del equipo de gobierno era que los burgaleses, y los foráneos, sobre todo peregrinos, pudieran disfrutar desde este espacio en cualquier hora del día o de las noches.

Precisamente, la presidenta de patrimonio nacional, Ana de la cueva, precisaba que la obra que se realizado en el interior de este recinto, propiedad de la entidad estatal y gestionado por el Ayuntamiento asciende a casi 2 millones de euros, después de un año y medio de obras. Por estos motivos son suficientes como para preservar la inversión realizada.

El cierre ya será efectivo este viernes y será la Policía Local de Burgos la que se encargue de abrir y cerrar las puertas cada noche y cada mañana, mientras el Ayuntamiento de Burgos y la empresa que gestiona la seguridad privada, llegan a un acuerdo para ampliar el contrato y poder llevar a cabo estas labores.

La inauguración de este recinto se llevó a cabo el pasado martes día 28 después de más de un año y medio de obras para mejorar el interior del parque. El Parral cuenta con siete puertas en todo su perímetro y la decisión del ayuntamiento. Es dejar abierto la mayor parte de la semana el parque para el disfrute de los burgaleses y de los peregrinos que cruzan a diario la ciudad.