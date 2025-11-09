Perros, gatos y especies exóticas: cómo Burgos cuida y rescata a los animales perdidos Policía Local, Ayuntamiento y centros especializados trabajan juntos para localizar, cuidar y devolver a sus dueños a perros, gatos y especies exóticas perdidos en Burgos

En Burgos, cuando un animal se pierde o aparece abandonado, comienza una cadena de actuaciones en la que participan la Policía Local, el Ayuntamiento y distintos centros de recogida. No solo se trata de perros y gatos: también hay hurones, aves exóticas y otras especies que necesitan atención.

Un búho cárabo, un conejo, un agaporni, un hurón son algunos de los animales que en los últimos meses han pasado por las instalaciones de la Policía Local de Burgos. Más allá de perros y gatos, la recogida de animales es otro de los servicios en los que interviene este Cuerpo.

🐰Este conejo ha sido recogido esta tarde en la c/Hermanas Mirabal.

Al no tener chip no hemos podido localizar a su propietari@.

Lo hemos retirado a nuestras instalaciones de la @PoliciadeBurgos en la Avda. Cantabria 54.

Si es tuyo, ponte en contacto con nosotros en el ☎️ 092. pic.twitter.com/0vq7g96BCX — Policía Local Burgos (@PoliciadeBurgos) August 20, 2025

La Policía Local, uno de los primeros recursos ante animales perdidos

La Policía Local es uno de los primeros cuerpos a los que se acude cuando alguien se encuentra un animal perdido o abandonado. Hay casos más sencillos, como los de perros y gatos: por tener chip o por contar con empresa que se encarga de su recogida. Aunque parezca extraño, los hurones también son recogidos. Pero hay casos más complicados como los de aves exóticas.

La Unidad Medio Ambiental está tratando de localizar al propietari@ de este Hurón encontrado en las proximidades de la calle Eduardo Martínez del Campo.

Si es tuyo ponte en contacto con la UMA a través del teléfono 092. pic.twitter.com/026LVbdKvx — Policía Local Burgos (@PoliciadeBurgos) September 13, 2025

Cambio en la empresa de recogida de animales

Durante este año 2025, la gestión de los animales encontrados por las calles de la ciudad de Burgos, principalmente perros y gatos, ha estado a cargo de la empresa Scooby Medina. A partir de ahora, esta responsabilidad pasará a una nueva empresa ubicada en el entorno del Alfoz de Burgos, concretamente de Carcedo. Esta se encargará de recoger y gestionar tanto animales domésticos como exóticos. Scooby no se hacía cargo de aves exóticas, por ejemplo. El resto de fauna cinegética, especialmente aves, se hace cargo el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) ubicado en Albillos, que también se encarga de los zorros y otros animales similares.

¿Qué ha pasado con Scooby? La gestión de este servicio ha estado marcada por las tensiones entre el Ayuntamiento de Burgos y la empresa Scooby Medina, encargada hasta ahora de la recogida de animales. El Consistorio abrió varios expedientes sancionadores por incumplimientos del contrato, como retrasos en la atención veterinaria o deficiencias en la respuesta ante avisos ciudadanos. Tras acumular varias penalizaciones económicas, el Ayuntamiento decidió resolver de manera anticipada el contrato, con el aval del Consejo Consultivo de Castilla y León, y poner en marcha una nueva adjudicación para garantizar la continuidad del servicio.

Identificación y sanciones

La Policía Local de Burgos explica que los animales perdidos y que son encontrados por ciudadanos que dan aviso a los agentes, si tienen chip, se localiza a los propietarios y son devueltos a su hogar. «Dependiendo de la situación de riesgo generada tanto para el animal como para el resto de usuarios de la vía, se puede proceder a levantar acta de infracción, pero no siempre es así», explican.

En el 99% de los casos esto ocurre con perros. Si nos centramos en los gatos, desde la Policía Local se señala que únicamente tienen chip los incluidos dentro de las colonias felinas. «De los gatos domésticos perdidos se suele hacer cargo la empresa adjudicataria de la gestión. En el caso de que tuvieran chip, que no es lo que nos solemos encontrar, se localiza a los propietarios», añaden. Pero recuerda la Policía Local que la Ley de Bienestar Animal indica que los gatos domésticos deben tener chip, al igual que los perros.

Esta gatita fue encontrada el 22 de octubre en la zona del Parque del Diamante (Plan Jerez).

No tiene chip por lo que no hemos localizado a su propietari@.

Si es tuya acude a Medio Ambiente y Sanidad del @Aytoburgos o ponte en contacto con nuestra Unidad Medio Ambiental ☎️ 092. pic.twitter.com/Bh2H5F6l0o — Policía Local Burgos (@PoliciadeBurgos) October 27, 2025

Hurones y especies exóticas

La empresa adjudicataria de este servicio, un servicio municipal, se hace cargo de perros y gatos, pero también de los hurones, que están considerados animales domésticos.

Distinto es el caso de las aves exóticas como agapornis, guacamayos, loros… Desde la Policía Local se reconoce que estos casos eran complicados de gestionar hasta ahora, ya que Scooby no se hacía cargo de esos animales. Generalmente, era el rescatista el que se lo quedaba si no aparecía su titular. «Con las aves exóticas que están anilladas se intenta localizar al criador para su devolución», explican los agentes. A partir de que se haga cargo la nueva empresa de gestión de animales, los exóticos encontrados también serán recogidos por ellos.

Ayer por la tarde nos hicieron entrega de este ejemplar de Agapornis, que fue encontrado en la zona de Capitanía.

Estamos tratando de localizar a su propietari@.

Si es tuyo ponte en contacto con la Unidad Medio Ambiental de la UPAD a través del teléfono 092. pic.twitter.com/rYWoAklJ7K — Policía Local Burgos (@PoliciadeBurgos) August 29, 2025

Redes sociales como herramienta de rescate

En estos procesos, la Policía Local de Burgos cuenta con unos aliados, las redes sociales. Además de los perfiles oficiales del Cuerpo, también son importantes los perfiles de diversas asociaciones de voluntarios amantes de los animales. En estos se difunde información de esa mascota perdida, se informa de que ha sido encontrada y, en muchas ocasiones, se logra localizar a sus titulares, teniendo un final feliz. «Otras veces, por desgracia, llegamos tarde y el animal ha sufrido algún tipo de siniestro, falleciendo, tristemente», reconoce la Policía Local.

Qué ocurre en caso de fallecimiento del animal

En los casos de fallecimiento de los animales, si son domésticos, se informa al propietario, si se le ha localizado, para que se ponga en contacto con su veterinario para la gestión del cuerpo. En caso de que no se pueda localizar a su titular, la gestión del cuerpo del animal es responsabilidad del Ayuntamiento a través del Área de Sanidad mediante la veterinaria municipal.

Ampliar Paloma que encontró el servicio de limpieza de Burgos muerta en la plaza Mayor y que entregó a la Policía Local al estar anillada. Policía Local de Burgos

Las especias cinegéticas son competencia del CRAS de Albillos, perteneciente a la Junta. Un ejemplo de estos casos ocurrió hace unos días, al encontrar trabajadores del servicio de limpieza de Burgos una paloma muerta en la plaza Mayor. Se trataba de un ave anillada por ICONA de la Comunidad de Madrid. En estos casos hay que facilitar información de lo sucedido. Los trabajadores del servicio de limpieza dieron aviso del hallazgo a la Policía Local de Burgos de madrugada, a las 2.54 horas. Y fueron los agentes los que informaron del hallazgo.