La plataforma de los bonos al consumo de Burgos costará 72.400 euros El Ayuntamiento repite empresa y vuelve a pagar la misma cantidad por la página web, aplicación y gestión del sistema

La campaña de los bonos al consumo de Burgos se celebrará en 2025, aunque con algo de retraso. El Ayuntamiento ya ha adjudicado la creación de la web y plataforma para comprarlos y gestionarlos por 72.479 euros.

La negativa a dar fechas, según explicaba la alcaldesa hace una semana, se debe a que no quieren que los consumidores frenen las compras a la espera de que salgan los bonos. Sin embargo, el año pasado el contrato para la creación de la página web ya estaba adjudicado el 14 de octubre; este año el mismo proceso se realiza diez días más tarde.

En cuanto al precio por la gestión, el Ayuntamiento de Burgos desembolsará este año 72.479 euros, IVA incluido. El contrato incluye la aplicación móvil, la página web con buscador interactivo, el sistema identificador con Cl@ve, atención a clientes y establecimientos colaborativos, impresión de carteles y pegatinas y distribución y entrega de ficheros actualizados con todos los datos.

Esta cantidad de adjudicación es, en relación a la propuesta por el Ayuntamiento, un 22% más barata. Asimismo, también es inferior a la cuantía pagada para la plataforma de los bonos al consumo de Burgos en 2024, cuando se adjudicó el contrato por 72.600 euros (este año costará 121 euros menos).

Misma empresa que en la campaña de bonos 2024

Respecto a la empresa adjudicataria, el Ayuntamiento de Burgos ha escogido a Manantial de Ideas SL, con sede en Calahorra, La Rioja. Esta compañía ya resultó elegida también en 2024, y este año repite el contrato puesto que su puntuación ha sido la más alta de la licitación. El año pasado se coló por «error» un restaurante falso en esta misma página de bonos al consumo.

Tanto la página web como la aplicación móvil deberán ser accesibles las 24 horas del día y deberán ser seguras seguras para evitar posibles hackeos. Ambas deberán tener un diseño atractivo y su imagen será acorde a la municipal.

