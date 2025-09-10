BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El Polígono Burgos Este regresa con su tradicional jornada de voluntariado ambiental

La iniciativa busca sensibilizar sobre la conservación de áreas industriales, vitales para el crecimiento sostenible de la ciudad

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:45

La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Burgos Este, en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos y la Fundación Oxígeno, celebrarán el próximo domingo 21 de septiembre, de 11:00 a 14:00 horas, su tradicional Jornada de Voluntariado Ambiental Corporativo (JOVAC). La iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la conservación de los entornos industriales, espacios fundamentales para el desarrollo sostenible de la ciudad, y fomentar la participación de adultos y niños en actividades de mejora ambiental.

Durante la jornada se llevarán a cabo diversas actuaciones, entre las que destacan: la plantación de flores y especies aromáticas para promover la biodiversidad, la construcción de grandes hoteles para insectos, la mejora y limpieza de espacios comunes y actividades de interpretación y conocimiento del entorno que permitirán a los participantes acercarse a la flora y fauna locales.

El objetivo principal de esta iniciativa es reforzar la conciencia sobre la conservación del paisaje industrial y su conexión ecológica, al tiempo que se fomentan los vínculos entre la comunidad y la naturaleza. Los organizadores subrayan también la importancia de estas áreas como patrimonio natural y ambiental, promoviendo la implicación ciudadana en su cuidado y mantenimiento.

El punto de encuentro para los participantes será la esquina entre la Carretera Poza y la Calle López Rodó, detrás del aparcamiento de los autobuses municipales. La jornada se plantea como una experiencia educativa, cultural y lúdica, apta para todos los públicos. Las personas interesadas participar en la jornada pueden ponerse en contacto con la organización en voluntariado@fundacionoxigeno.org o en el 947 256 752.

