Los Premios Pura Cepa reconocen el talento de una tierra «que no presume, pero impresiona»

Burgosconecta, el periódico digital líder en la provincia, ha entregado este jueves en el Fórum Evolución sus Premios De Pura Cepa que alcanzan la quinta edición y ponen en valor el talento burgalés. Los galardones se han entregado en una gala presentada por el cómico Dani Delacámara que ha hecho de maestro de ceremonias en una puesta en escena marcada por el humor, interrelacionando con el público, en lo que ha denominado la entrega de los «Oscars de Burgos».

La responsable de redacción de Burgosconecta, Gloria Díez, ha sido la encargada de abrir la gala recalcando que con estos galardones se «celebra lo que mejor define la provincia: autenticidad, talento y ese carácter burgalés que, como el bueno vino, se reconoce por su cuerpo, su fuerza y su sabor propio». Burgos, según sus palabras, es una tierra «que no presume, pero impresiona». Díez ha resaltado el respaldo de Ibercaja, Torres Dúo, el Centro Porsche Valladolid, la Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos para impulsar estos premios.

Los V Premios De Pura Cepa han sido: Pueblo del Año que ha recaído en Santillán del Agua; la Mejor Empresa ha sido para Antolín; Sociedad y Cultura para el festival Zurbarán Rock; Deportes para la ciclista Sara Martín, y el Burgalés de Pura Cepa se ha concedido al historiador Edgar Téllez, quien encontró el fósil humano más antiguo de Europa durante una de las campañas de excavaciones en Atapuerca.

Burgalés de Pura Cepa

Téllez, natural de la localidad de Vilviestre del Pinar, fue quien encontró el resto de Pink, la cara antigua más conocida de Europa occidental. Ese fragmento se ha datado entre 1,1 y 1,4 millones de años y califica su hallazgo como uno de los momentos más importantes de su vida. El joven de 30 años ha agradecido el galardón en un discurso en el que ha reivindicado la importancia de la ciencia y ha querido poner en valor al equipo de investigadores que lleva más de 40 años convirtiendo a Burgos en referente del estudio de la evolución humana. «Hay que invertir en ciencia, la ciencia no es un lujo, ni un adorno, es de todos», ha aseverado Téllez.

Pueblo del año

En la categoría de pueblos, la localidad de Santillán del Agua se ha llevado el reconocimiento por su festival Santillaland. Un pueblo con 21 personas censadas, donde en invierno viven tan solo cuatro vecinos, que ha sabido reivindicar el mundo rural. La cita incluye un campeonato de lanzamiento de routers que pone en el foco uno de los grandes problemas del medio rural: la falta de conectividad. Una subvención europea pondrá fin a ese problema en Santillana, pero el festival seguirá reivindicado, el próximo 11 de julio, los problemas de tantos otros pueblos, invitándolos a la cita. «El festival nació de una forma sencilla para denunciar el abandono de los pueblos, y ha tenido eco, demostrando que el mundo rural tiene mucho que decir», ha destacado la alcaldesa, Rosa Delgado, al recoger el premio acompañada de Jaime Ruiz, responsable de la organización.

Sociedad y Cultura

El galardón en el ámbito de la Cultura se ha entregado al festival Zurbarán Rock, un evento de música heavy que se celebra en Burgos, en el mes de julio, desde hace tres lustros. El festival, de carácter gratuito, ha contado en su última edición con 18 bandas, la presencia de 16.000 personas y ha dejado un impacto económico de más de un millón de euros en la ciudad. «Tenemos un festival auténtico, accesible e integrado, que nació con la ambición de llevar el heavy metal a lugares por donde no había pasado», ha detallado Laura Sagredo, uno de los miembros de la organización.

Deporte

En el mundo del deporte, la ganadora ha sido la ciclista arandina Sara Martín, campeona de España 2025 y que, en esta temporada, ha competido en la Vuelta Ciclista a España, el Tour de Francia y el Giro de Italia. La deportista no ha podido acudir a la cita al tener compromisos profesionales y ha sido su padre, Gerardo Martín, el encargado de recoger el galardón. «Sara no ha podido estar aquí hoy, pero quiero expresa su agradecimiento y el orgullo que supone para ella llevar el nombre de su tierra por España y por el mundo», ha transmitido el progenitor de la premiada.

Empresa del Año

Por su parte, en el apartado empresarial, el director de Relaciones institucionales del Grupo Antolín, Pedro Santesteban, ha agradecido el reconocimiento a la empresa burgalesa con motivo de su 75 aniversario. El mayor fabricante de componentes de automóvil dio sus primeros pasos en 1950 en un modesto taller. Ahora, está implantado en más de 25 países y es una empresa referente en el sector a nivel mundial. «La palabra pura cepa refleja raíces y valores, esos valores de la sociedad burgalesa que se reconocen también en Antolín. Constancia en el trabajo, orgullo discreto y seriedad y hospitalidad», ha trasladado Santesteban.

En el plano institucional, el acto ha contado con la apertura del presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez, quien ha resaltado el carácter y talento de los premiados y ha incidido en que, todos ellos, contribuyen a que «estemos en una gran provincia». Por su parte, la alcaldesa de Burgos ha sido la encargada de cerrar la gala, haciendo un recorrido por las cualidades de los cinco galardonados en una «celebración de la excelencia».

