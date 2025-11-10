BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Rabal en una secuencia de la película 'El disputado voto del Señor Cayo'.

Proyectan gratis en Burgos una película y un documental

Dentro del ciclo '50 años de España en Libertad' se proyectarán la película 'El disputado voto del Señor Cayo' y el documental 'Santa Cruz, por ejemplo' los martes 11 y 18 de noviembre

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:34

Comenta

La película 'El disputado voto del Señor Cayo' y el documental 'Santa Cruz, por ejemplo' se proyectarán con carácter gratuito en los cines Van Golem de Burgos (Sala 3) durante los días 11 y 18 de noviembre, respectivamente, dentro del ciclo de actividades '50 años de España en Libertad' impulsadas por la Subdelegación del Gobierno y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad.

Se trata de dos obras llenas de significado político y valor histórico dentro del periodo democrático. Por un lado, la película 'El disputado voto del Señor Cayo' recuerda el despegue de la recién recuperada democracia y, por otro, el documental 'Santa Cruz, por ejemplo' examina el proceso social e íntimo que late tras el movimiento de recuperación de la memoria histórica.

Ambos trabajos cinematográficos con profundos vínculos con la provincia de Burgos. En ambas proyecciones la entrada será libre hasta completar aforo y se emitirán a las 20:00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en el centro de Burgos por la presencia de Bomberos, Policía y una ambulancia
  2. 2 3.500 personas denuncian en Burgos la privatización encubierta de la Sanidad por parte de la Junta
  3. 3 Proyectan dos parques eólicos para acompañar a otros dos fotovoltaicos en una comarca de Burgos
  4. 4 La mejor miel de bosque de España se recolecta en Burgos
  5. 5 Amplían las partidas para contratar dos nuevas sendas ciclistas en Burgos
  6. 6 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 9 de noviembre
  7. 7 Perros, gatos y especies exóticas: cómo Burgos cuida y rescata a los animales perdidos
  8. 8 El joven director de Burgos que escribe su primera película y busca productora: «El mundo del cine es muy elitista»
  9. 9 Ver la vida de color azul: una pasión que atraviesa generaciones
  10. 10 Hilma Af Klint, la madre olvidada de la abstracción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Proyectan gratis en Burgos una película y un documental

Proyectan gratis en Burgos una película y un documental