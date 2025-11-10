Proyectan gratis en Burgos una película y un documental Dentro del ciclo '50 años de España en Libertad' se proyectarán la película 'El disputado voto del Señor Cayo' y el documental 'Santa Cruz, por ejemplo' los martes 11 y 18 de noviembre

La película 'El disputado voto del Señor Cayo' y el documental 'Santa Cruz, por ejemplo' se proyectarán con carácter gratuito en los cines Van Golem de Burgos (Sala 3) durante los días 11 y 18 de noviembre, respectivamente, dentro del ciclo de actividades '50 años de España en Libertad' impulsadas por la Subdelegación del Gobierno y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad.

Se trata de dos obras llenas de significado político y valor histórico dentro del periodo democrático. Por un lado, la película 'El disputado voto del Señor Cayo' recuerda el despegue de la recién recuperada democracia y, por otro, el documental 'Santa Cruz, por ejemplo' examina el proceso social e íntimo que late tras el movimiento de recuperación de la memoria histórica.

Ambos trabajos cinematográficos con profundos vínculos con la provincia de Burgos. En ambas proyecciones la entrada será libre hasta completar aforo y se emitirán a las 20:00 horas.

