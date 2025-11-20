Las puertas de Antonio López que pasan de largo por Santa María

Julio César Rico Burgos Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:38 Comenta Compartir

Después de muchos años de debates y de informaciones cruzadas, este jueves han llegado las puertas de Antonio López a la catedral de Burgos. Lo han hecho en silencio, en una muy fría mañana de noviembre. Allí, los operarios que las han acercado han introducido por la puerta principal de Santa María, la Puerta del perdón, los diferentes elementos que componen esta obra artística. Parece una metáfora que una obra que ha sido tan discutida, entre en la catedral como un peregrino, a pie descalzo y pidiendo perdón.

Han pasado cinco años desde que el cabildo de la catedral anunció que tenía la intención de colocar unas nuevas puertas en el primer templo de la provincia. Para ello se encargó una magna obra de grandes proporciones que cubriera el espacio de las tres puertas que tiene la catedral de Burgos en la fachada de Santa María.

El artista elegido fue Antonio López, uno de los más importantes artistas del panorama de las artes plásticas del siglo XXI. Tras numerosos retrasos e idas y venidas, las puertas por fin, han llegado a la catedral de Burgos, no sin cierta polémica ya que, desde el principio, el proyecto ha generado reacciones encontradas.

Así, la organización Icomos, de la Unesco, emitió un informe de desfavorable no vinculante, señalando que la intervención podría afectar a la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la catedral.

No se han colocado en el lugar en el que estaba previsto en un principio, sino que han sido trasladadas al interior del Museo Catedralicio para exponerlas allí durante un tiempo. De hecho, se pueden ver gratuitamente hasta mediados de diciembre desde que se pongan de largo el 29 de noviembre.

Unas puertas que encontraron el rechazo de más de 76.000 firmas. Las reacciones en contra se han hecho notar esta misma semana con la emisión de un comunicado por parte de la Plataforma 'Puertas No' creada en 2021. Estos firmantes recuerdan que su instalación «no se pudo autorizar por incumplir las leyes de protección del patrimonio cultural».

Han felicitado a la ciudad porque se ha evitado que esas puertas de bronce hayan sido colocadas sustituyendo a las existentes, «protegidas al igual que toda la seo, y que se hicieron en 1790 con madera de olmo negrillo a imagen de las que había anteriormente y con los mismos herrajes que aquellas tenían».

La Plataforma felicita y aplaude también a Patrimonio de la Junta de Castilla y León, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a Icomos y al Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO que no admitieron su colocación por «criterios lógicos de cumplimiento de la ley y del sentido común sobre respeto al Patrimonio».

La Plataforma ha advertido del cambio de la imagen «de la puerta central previamente anunciada», lo que a su juicio es la demostración de un «proceso errático de cambios e improvisaciones» para adaptarse «al gusto de terceros para encontrar vías de justificación para la colocación de las puertas». La Plataforma «no cuestiona el valor del arte contemporáneo», pero considera que esta propuesta es «muy poco respetuosa con la delicada estética de la catedral de Burgos».

Estima que el importe empleado ha tenido la consecuencia de una considerable desgravación fiscal de grandes fortunas y que bien pudiera haberse aplicado en el «mantenimiento y restauración de las puertas existentes» de todo el templo y en las cubiertas y bóvedas de todos los templos que se hunden cada invierno en la provincia de Burgos.

Las puertas de la catedral, al museo

Estos bronces de Antonio López van a compartir ubicación con, por ejemplo, la tumba de la familia Astudillo, que se encuentra en la capilla de Santiago que hoy es parte del museo Catedralicio. Esta familia pagó la capilla donde están enterrados los Reyes Magos en la Catedral de Colonia y eso está contado en esa tumba. La tumba de los Reyes Magos es el monumento funerario y relicario más grande del mundo. Antonio López compartirá espacio, de momento, con los Astudillo.