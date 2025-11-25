Las puertas de Antonio López se verán gratis unos días en Burgos para que el pueblo las valore El Cabildo de la Catedral ha detallado los últimos pasos antes de la presentación oficial de las nuevas puertas escultóricas realizadas por Antonio López con conferencias, la presentación de un libro y visitas guiadas gratuitas

El encargo del Cabildo de la Catedral de Burgos para la celebración del VIII Centenario, las nuevas puertas de Antonio López, llegó a Burgos la semana pasada y, a partir del día 29 de noviembre, todos los burgaleses lo podrán contemplar para que el pueblo evalúe lo que los promotores han descrito como un proyecto «largo, complejo y de enorme valor artístico».

Hasta ahora, nadie ha visto las puertas, excepto quienes el Cabildo se lo ha permitido, y será a partir del sábado cuando el resto de la ciudadanía tendrá que hacer cola para ver este proyecto del Cabildo, nacido en el contexto del octavo centenario de la Catedral, como ha explicado su presidente, Félix Castro.

El Cabildo ha pagado 1.250.000 euros

El propio Cabildo ha financiado el 87% del coste total, que asciende a 1.250.000 euros, mientras que el 13% restante procede de una veintena de empresas burgalesas. Las puertas, de estilo hiperrealista, pesan en total ocho toneladas y se organizan en tres grandes cuerpos dedicados a la Anunciación, la Creación y la Encarnación, unidos por un mismo escenario, «el jardín», un espacio simbólico desde el que la obra se abre a la ciudad de Burgos.

Como es sabido, las puertas iban a ir ubicadas donde están las actuales, del siglo XVIII, en la fachada de Santa María. Sin embargo, la presión de determinados grupos que han considerado que no es el lugar más adecuado, las recomendaciones de Icomos y otras circunstancias han propiciado que, finalmente, esta obra escultórica de Antonio López se ubique en la capilla de Santiago, museo catedralicio.

El arquitecto José Manuel Álvarez ha explicado que fue necesario resolver cuestiones de anclaje, sujeción y traslado, dado el gran tamaño y peso de las piezas en el proceso de colocación.

Programa cultural

El Cabildo ha programado varios actos previos a la inauguración. El jueves 27 de noviembre, el pintor y pedagogo Luis Mayo contextualizará la obra de Antonio López dentro de la escultura contemporánea española. El viernes 28, Gonzalo Jiménez y Consuelo de la Cuadra ofrecerán una conferencia conjunta sobre el proceso creativo y la dimensión teológica del proyecto, que contará además con la presencia del propio artista.

La presentación oficial será el sábado 29, a las 12.00 horas. Además, durante los próximos meses, el claustro alto albergará una serie de paneles explicativos que permitirán interpretar la obra y conocer cada fase de su elaboración.

Legado

El arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta, ha asegurado que esta obra va a «acrecentar enormemente el patrimonio cultural» de la Catedral. Va a traer una obra de un estilo nuevo, presente, que pueda integrarse en ella y va a «acrecentar el patrimonio de Burgos».

La vocación es que «terminen situándose en el lugar para el que fueron creadas». En eso irán dando los pasos, «buscando leal adhesión a este proyecto», y buscando «consenso y diálogo» con quienes deben intervenir en este camino.

Al igual que para el séptimo centenario de la Catedral, en 1921, se encargó la carroza de plata con la custodia del Corpus Christi, estas puertas serán «el legado del octavo centenario» para generaciones futuras, ha recordado Iceta.