BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Museo de la Evolución Humana albergará la muestra. PCR

La Real Fábrica de Tapices expondrá en Burgos su obra contemporánea

El Museo de la Evolución Humana acogerá la muestra desde el lunes 10 de noviembre, que incluirá cerca de un centenar de piezas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:48

Comenta

La Real Fábrica de Tapices (RFT) y el Museo de la Evolución Humana (MEH), en colaboración con la Junta de Castilla y León, inaugurarán el próximo lunes, 10 de noviembre, la exposición 'Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea'.

La exposición 'Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea' reunirá cerca de un centenar de piezas de su colección. A diferencia de otras muestras itinerantes, ésta incorpora una amplia selección de cartones, bocetos, alfombras y tapices basados en diseños contemporáneos, fruto de la colaboración con reconocidos artistas como Manuel Valdés, Guillermo Pérez Villalta, Vaquero Turcios, Ágatha Ruiz de la Prada o Felipao, junto a los artistas residentes Alberto Baraya, Laura Torrado, Martina Rodríguez Morán y Gianluca Lattuada. La exposición incluirá además innovadoras propuestas textiles desarrolladas con Iloema y la artista Laura F. Gibellini, así como un importante conjunto de piezas de su archivo histórico que, por primera vez, se presentarán al público.

En la presentación, intervendrán el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Gonzalo Santonja; el director general de la Real Fábrica de Tapices, Alejandro Klecker de Elizalde; el director científico del MEH y comisario de la exposición, Juan Luis Arsuaga; y René Payo, también comisario de la muestra. Tras las intervenciones, se ofrecerá un recorrido guiado a la exposición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo supermercado que ya tiene fecha de apertura en el centro de Burgos
  2. 2 Muere Kike García, el hombre sencillo y cercano que se implicó en hacer una ciudad mejor desde la fiesta
  3. 3 La tienda de tartas de queso más conocida de Burgos que abre un nuevo local
  4. 4 Herida una mujer al ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos
  5. 5 El Supremo lo ratifica: las monjas cismáticas de Belorado no pueden inscribir sus congregaciones como asociaciones civiles
  6. 6 La Lotería Nacional deja un segundo premio en Burgos
  7. 7 Tres jóvenes heridos en dos accidentes durante la noche en Burgos
  8. 8 Desmantelado un gran grupo dedicado al robo de cobre que actuó en Burgos
  9. 9 Arrestado en Burgos tras protagonizar un altercado en un local y empujar a la Policía
  10. 10 El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros mensuales y calefacción y luz gratis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Real Fábrica de Tapices expondrá en Burgos su obra contemporánea

La Real Fábrica de Tapices expondrá en Burgos su obra contemporánea