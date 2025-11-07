La Real Fábrica de Tapices expondrá en Burgos su obra contemporánea El Museo de la Evolución Humana acogerá la muestra desde el lunes 10 de noviembre, que incluirá cerca de un centenar de piezas

La Real Fábrica de Tapices (RFT) y el Museo de la Evolución Humana (MEH), en colaboración con la Junta de Castilla y León, inaugurarán el próximo lunes, 10 de noviembre, la exposición 'Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea'.

La exposición 'Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y contemporánea' reunirá cerca de un centenar de piezas de su colección. A diferencia de otras muestras itinerantes, ésta incorpora una amplia selección de cartones, bocetos, alfombras y tapices basados en diseños contemporáneos, fruto de la colaboración con reconocidos artistas como Manuel Valdés, Guillermo Pérez Villalta, Vaquero Turcios, Ágatha Ruiz de la Prada o Felipao, junto a los artistas residentes Alberto Baraya, Laura Torrado, Martina Rodríguez Morán y Gianluca Lattuada. La exposición incluirá además innovadoras propuestas textiles desarrolladas con Iloema y la artista Laura F. Gibellini, así como un importante conjunto de piezas de su archivo histórico que, por primera vez, se presentarán al público.

En la presentación, intervendrán el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Gonzalo Santonja; el director general de la Real Fábrica de Tapices, Alejandro Klecker de Elizalde; el director científico del MEH y comisario de la exposición, Juan Luis Arsuaga; y René Payo, también comisario de la muestra. Tras las intervenciones, se ofrecerá un recorrido guiado a la exposición.

