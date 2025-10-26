Dónde reciclar la ropa en Burgos: mapa de contenedores y opciones para el cambio de armario Burgos cuenta con diferentes contenedores por las calles donde depositar la ropa usada. El destino de estos son dos fundaciones que les dan una segunda vida y favorecen la inserción de personas en situación de vulnerabilidad

Burgos ha entrado en un otoño que parece invierno, con lluvias, viento y mínimas que pueden bajar de cero, recordándonos que es hora de cambiar el armario. Pero más allá de organizar la ropa, esta temporada invita también a darle una segunda vida a la ropa usada: en la ciudad existen puntos de recogida gestionados por la Fundación Lesmes y Cáritas, donde prendas, calzado y complementos pueden ser reutilizados o reciclados, combinando sostenibilidad y apoyo social. Otra buena opción para reducir el consumo y reutilizar la ropa es optar por el arreglo de esta.

Los últimos días han dejado claro que la provincia de Burgos ha entrado en un otoño con pinceladas de invierno. Lluvias, bajas temperaturas y viento gracias a una masa de aire polar que ha entrado en la península y ha hecho que se desplomen los termómetros, especialmente en las mínimas que, en Burgos, podrán caer por debajo de los cero grados.

El privilegio de hacer el cambio de armario

El paso del verano al otoño y la llegada del invierno lleva consigo aparejado el cambio de armario, una tarea que no es agradable para todos, que da pereza, pero que indica un privilegio, el de haber nacido en la parte del mundo que se pone las camisetas, no donde las fabrican.

El proceso incluye vaciar el armario, seleccionar ropa, guardar la que se quiere conservar y desechar la que no. Una oportunidad para organizar el espacio, deshacerse de la que no se usa y refrescar el guardarropa. Y, como todo, se puede aplicar conciencia medioambiental.

La gran cantidad de residuos textiles

Un informe de la Agencia Europea del Medioambiente (EEA) de 2024, donde utilizaron datos de 2020, concluyó que la Unión Europea generó 6,95 millones de toneladas de residuos textiles, unos 16 kilos por persona. De ellos, solo 4,4 kilos se recogieron por separado para su potencial reutilización y reciclaje, 11,6 kilos acabaron en residuos domésticos mixtos.

España está por encima de la media en generación de residuos textiles. Se superan los 20 kilos por persona y año y, en cambio, solo recogemos selectivamente 2,1 kilos por persona y año. La recuperación se reduce al 4% si tenemos en cuenta solo los residuos textiles que se recogen posconsumo, es decir, la ropa y el calzado que echamos a los contenedores, sin tener en cuenta lo que se recupera en las fábricas de textil.

No existe una economía circular que sostenga este modelo

Las grandes marcas, al tiempo que nos animan a comparar ropa al mejor precio, establecen sistemas que prometen dar una vida a la ropa que ya no quieres. En algunos casos, además, dan incentivos como descuentos en caso de que optes por deshacerte de tu ropa usada en los contenedores que tienen en sus tiendas. Promover la compra de nuevas prendas y facilitar deshacernos de las que no queremos.

La realidad es que no existe una economía circular que pueda sostener este modelo desaforado de comprar y deshacernos de ropa. Un estudio de Greenpeace del año 2023 rastreó 29 prendas usadas depositadas en contenedores de España y descubrió que la mayoría no se queda en el país. De las 23 prendas localizadas, solo dos permanecieron en España; el resto viajó a once países de cuatro continentes, recorriendo en total más de 205.000 km.

Asia y África fueron los destinos principales, donde muchas prendas acaban en mercados de segunda mano o vertederos, revelando que el actual sistema de «reciclaje» textil funciona más como un comercio global de residuos que como una verdadera segunda vida para la ropa. Las prendas (usadas, pero en buen estado) fueron depositadas en contenedores de ropa localizados. Algunos estaban en la vía pública; otros en tiendas de las marcas Zara y Mango.

Fundación Lesmes y Cáritas

En Burgos, se cuenta con los servicios de la Fundación Lesmes y Cáritas para esta tarea de recogida de ropa usada. Estas fundaciones reutilizan, reciclan o ponen de nuevo en el mercado, en función de cómo esté la prenda, la ropa que depositamos en sus contenedores. Además, en 2023 el Ayuntamiento complementó este servicio con 60 contenedores blancos. En este caso, Urbaser recoge la ropa depositada en estos y se la entrega a la Fundación Lesmes para que la trate. La Fundación Lesmes lleva más de 25 años trabajando en Burgos por la integración sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social, ofreciendo apoyo individualizado de calidad para personas en situación de dificultad personal o familiar.

En Burgos, repartidos por la ciudad, encontramos estos contenedores blancos, cuyo contenido acabará en la Fundación Lesmes, pero también los contenedores propios de Cáritas.

La Circular

En los contenedores blancos destinados a la recogida de textiles se puede depositar ropa, calzado, bolsos y complementos (collares, cintos, anillos, diademas, bisutería). Todo lo que se recoge es trasladado a las instalaciones que la Fundación Lesmes tiene para su clasificación y posterior preparación para una segunda vida. En la ciudad, la fundación cuenta con La Circular, una tienda donde se venden productos de segunda mano y que, además, impulsa el empleo entre personas con vulnerabilidad para entrar en el mercado laboral. Allí se vende y se compra de forma más sostenible productos que han sido seleccionados y reacondicionados.

ModaRe

Cáritas también se encarga de recoger ropa en sus contenedores repartidos por la ciudad e, igualmente, venden la que está en óptimo estado para ello en su tienda ModaRe. El resto se recicla o se reúsa dándoles otra vida como pueden ser trapos para uso laboral.

En Modare se vende ropa de segunda mano y también se apoya a personas en situación de vulnerabilidad a través del proyecto social de Cáritas.