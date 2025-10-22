BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Bar de la calle Madrid que ha sido registrado. BC

Una redada antidroga en un bar sorprende a los vecinos de la zona sur de Burgos

La Policía Nacional ha registrado con un guía canino un establecimiento hostelero de la calle Madrid a lo largo de la mañana de este miércoles

Aythami Pérez

Burgos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:02

Comenta

La presencia de varias patrullas de la Policía Nacional, algunas con agentes de paisano y otra de la unidad canina, ha soprendido a los vecinos de la zona sur de Burgos este miércoles por la mañana. Sobre las 9:30 horas los agentes accedían al interior de un establecimiento de hostelería de la calle Madrid, frente al parque Europa.

Según ha podido saber Burgosconecta han procedido a registrar el local buscando sustancias estupefacientes. Lo han hecho dos dotaciones de agentes uniformados, dos policías de paisano y dos guías caninos de la Policía Nacional llegados de fuera, ya que en Burgos no existe esta unidad especial.

Durante toda la mañana han inspeccionado el establecimiento con el perro especializado en búsqueda de drogas. Testigos presenciales explican que el bar estaba cerrado, que han abierto para acceder con la policía y que una vez finalizada la intervención, varias horas después, han vuelto a cerrar el local. «Primero ha llegado un coche de la Policía Nacional de Burgos y un poco después la furgoneta de fuera con el perro, un malinois», indica un vecino.

El establecimiento se encuentra en el bajo de un edificio con numerosas viviendas. Además tiene dos accesos, uno en la calle Madrid y otro en Calleja y Zurita, por eso han sido muchos los que han observado «algo raro» en el bar desde primera hora de la mañana.

«Había mucha policía y los coches subidos en la acera», detalla un residente de la zona. «Un policía ha estado todo el tiempo en la puerta que da a la calle Madrid como controlando y por la otra puerta, la de detrás, entraban y salían los demás», agrega un joven que ha presenciado la redada.

La operación continúa en curso y no se descartan más registros ni detenciones.

