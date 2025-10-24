El restaurante de Burgos que conquistó el paladar del rey Felipe VI El histórico restaurante familiar, Casa Azofra, emblema de la cocina castellana desde 1957, recibe al monarca tras más de seis décadas de tradición, premios y reconocimientos gastronómicos

Durante su reciente visita oficial a Burgos, Su Majestad el rey Felipe VI eligió almorzar en el histórico restaurante Casa Azofra, uno de los templos de la gastronomía castellana. El gesto, más allá de la anécdota, supone un reconocimiento implícito a más de seis décadas de tradición culinaria familiar, en las que el respeto por el producto castellano ha hecho de este asador un símbolo de la cocina burgalesa.

El rey Felipe VI, tras los actos oficiales a los que asistió en Burgos escogía este establecimiento situado en la calle Don Juan de Austria, número 22, Casa Azofra no es solo un restaurante: es uno de los asadores más reconocidos. Su elección por parte del monarca confirma lo que los burgaleses saben desde hace tiempo, en el que se sirve una de las expresiones más auténticas y cuidadas de la cocina castellana.

¿Cómo es el restaurante Azofra de Burgos?

Fundado en 1957 por Carlos Azofra y Natividad Delgado, Casa Azofra ha sabido conservar la esencia de la cocina tradicional de Burgos mientras se adaptaba a los nuevos tiempos. Hoy, más de 65 años después, la familia sigue al frente del negocio con la segunda y tercera generación implicadas en cada detalle.

En los fogones continúa Felisa Azofra Delgado, hija de los fundadores, que a sus 67 años sigue elaborando las recetas familiares con la misma pasión que sus padres. Sus hijos Carlos, encargado de sala, y Alberto, maestro del horno, son quienes garantizan que el espíritu original permanezca intacto. La gestión la completa Silvia Azofra, encargada de la contabilidad, representando ya a la tercera generación.

Qué se come en Casa Azofra

El cordero lechal asado en horno de leña es el corazón de la propuesta gastronómica de Casa Azofra. Un plato que, como ellos mismos dicen, «no necesita reinterpretaciones, solo respeto».

Cada febrero celebran las Jornadas del Lechazo, que este año cumplieron 32 ediciones, momento en el que ofrecen un menú degustación con varios entrantes, carnes y postres.

El restaurante, considerado actualmente como uno de los mejores asadores de España, combina la maestría artesanal del asado tradicional con una atención al detalle que ha conquistado a generaciones de comensales y a personalidades de todo el país.

Premios del restaurante que enamoró al rey

Casa Azofra ha sido reconocida con varios galardones en numerosas ocasiones. En mayo de este año recibió el Premio a la Cocina Tradicional de Castilla y León en la Gala de HOSTURCYL, celebrada en Salamanca.

En el plano nacional, fue finalista del XII Concurso Nacional de Parrilla dentro del Congreso Gastronomika, Euskadi Basque Country 2021, uno de los certámenes gastronómicos más prestigiosos del país.

Casa Azofra

Además, este 2025, el restaurante ha sido distinguido con el Traveller's Choice de Tripadvisor, que reconoce a los establecimientos más valorados por los usuarios a nivel mundial.

Un espacio con alma burgalesa

Casa Azofra no es solo un asdor, también forma parte de un hotel de gestión familiar que dispone de 29 habitaciones decoradas de forma individual, muchas con pinturas dedicadas a pueblos de la provincia, un guiño a las raíces burgalesas de la familia.

El establecimiento, situado en el corazón universitario de Burgos, destaca por su ambiente cálido y acogedor, que transmite al visitante la sensación de estar «como en casa».

Sus tres comedores y cinco salones, con capacidad total para 400 personas, lo convierten burgaleses y visitantes en un punto de encuentro para celebraciones, congresos y eventos sociales.

Sabor, memoria y autenticidad

La elección del rey no es casual, Casa Azofra representa la esencia de Burgos en la mesa. Es el resultado de décadas de trabajo, donde cada generación ha aportado su esfuerzo y su talento para mantener viva una forma de cocinar que es también una forma de entender la gastronomía burgalesa con sencillez, respeto y sabor.

En tiempos de gastronomía efímera y modas pasajeras, Casa Azofra sigue siendo fiel a sus orígenes, recordando a cada comensal que la tradición, cuando se cuida, nunca pasa de moda.

Y si el rey de España la ha elegido para su visita, es porque en Burgos hay sabores, y familias, que realmente hacen historia.