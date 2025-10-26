BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

De izquierda a derecha: la infanta Elena, Ana Pérez-Lorente, Antonio Resines y la infanta Cristina en el MEH. Museo de la Evolución Humana

Los rostros conocidos que han descubierto los secretos de Atapuerca y el Museo de la Evolución de Burgos

El actor Antonio Resines, su esposa Ana Pérez-Lorente y las infantas Cristina y Elena recorren estos dos espacios burgaleses, mostrando gran interés por la ciencia y la historia que esconden

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:06

El Museo de la Evolución Humana (MEH) en Burgos y los yacimientos de Atapuerca han recibido este fin de semana una visita muy especial. Son habituales los rostros conocidos que se interesan y acuden a estos espacios burgaleses, no en vano los yacimientos arqueológicos de Atapuerca son Patrimonio de la Humanidad.

Este fin de semana de octubre han sido el actor Antonio Resines y su esposa y directora de cine, Ana Pérez-Lorente, los que se han acercado hasta la provincia de Burgos para visitar estos énclaves. Lo han hecho, además, acompañados de las infantas Cristina y Elena de Borbón, amigas de la infancia de estos.

Según ha informado el MEH en sus redes sociales, las infantas, Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente se han mostrado «muy interesados por los contenidos científicos» del museo, donde realizaron un recorrido completo. Además, también han visitado los yacimientos de la sierra de Atapuerca para conocer de cerca los lugares que han revolucionado el estudio de la evolución humana.

Recorrido por los yacimientos que cambiaron la historia de la evolución humana

La visita se produce días después de que la ministra de Ciencia, Diana Morant, recorriera los mismos yacimientos, en un momento en el que el enclave burgalés continúa atrayendo tanto a miles de visitantes anónimos como a destacadas figuras del ámbito cultural y científico.

Atapuerca también ha sido escenario de varias producciones audiovisuales. Entre ellas, la película 'La huella del mal', ya estrenada y considerada el primer largometraje rodado en el yacimiento. Además, los yacimientos también fueron escenario de una de las pruebas del programa MasterChef Celebrity, que eligió el lugar Patrimonio de la Humanidad para rendir homenaje a la historia y la gastronomía.

Con esta nueva visita, el Museo de la Evolución Humana y Atapuerca reafirman su atractivo como referentes culturales y turísticos, capaces de despertar el interés de quienes se acercan a descubrir los orígenes del ser humano.

