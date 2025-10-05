¿Cuánto sabes sobre el Cid Campeador y su huella en Burgos?
Pon a prueba tus conocimientos acerca de una de las figuras históricas más importantes de la provincia
Burgos
Domingo, 5 de octubre 2025, 09:34
Rodrigo Díaz de Vivar, más comúnmente conocido como el Cid Campeador, es uno de los personajes más importantes de la provincia de Burgos. Fue una figura vital durante la Reconquista, pero... ¿Cuánto sabes realmente sobre su historia y su legado? Te proponemos diez preguntas para poner tu conocimiento a prueba.