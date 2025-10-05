BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen editada de la estatua del Cid Campeador en Burgos NSU
Quiz

¿Cuánto sabes sobre el Cid Campeador y su huella en Burgos?

Pon a prueba tus conocimientos acerca de una de las figuras históricas más importantes de la provincia

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Domingo, 5 de octubre 2025, 09:34

Comenta

Rodrigo Díaz de Vivar, más comúnmente conocido como el Cid Campeador, es uno de los personajes más importantes de la provincia de Burgos. Fue una figura vital durante la Reconquista, pero... ¿Cuánto sabes realmente sobre su historia y su legado? Te proponemos diez preguntas para poner tu conocimiento a prueba.

1 de 10

¿Con qué monarca mantuvo una especial relación el Cid?

¿Con qué monarca mantuvo una especial relación el Cid?

2 de 10

¿Qué edad tenía aproximadamente cuando se casó con Jimena?

¿Qué edad tenía aproximadamente cuando se casó con Jimena?

3 de 10

¿Qué nombre tenían sus espadas?

¿Qué nombre tenían sus espadas?

4 de 10

¿Hacia qué puente apunta la estatua del Cid en la ciudad de Burgos?

¿Hacia qué puente apunta la estatua del Cid en la ciudad de Burgos?

5 de 10

¿Cuántas veces fue desterrado el Cid?

¿Cuántas veces fue desterrado el Cid?

6 de 10

¿Y quién le desterró?

¿Y quién le desterró?

7 de 10

¿De qué época data el Cantar del mío Cid?

¿De qué época data el Cantar del mío Cid?

8 de 10

¿Cuándo se inauguró su estatua en Burgos?

¿Cuándo se inauguró su estatua en Burgos?

9 de 10

¿Cuántos hijos tuvieron Jimena y él?

¿Cuántos hijos tuvieron Jimena y él?

10 de 10

¿Cómo se llamaba el caballo del Cid?

¿Cómo se llamaba el caballo del Cid?

