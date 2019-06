Sáez ve «factible» lo acordado por PP-Cs para el HUBU o elegir hospital El consejero de Sanidad en funciones Antonio Sáez. / Antonio de Torre Según el consejero de Sanidad en funciones, la publicación de las listas de espera de especialistas no es tan 'robusta' como el de la espera quirúrgica, ya que no se diferencia de si es una primera consulta o no BURGOS CONECTA Burgos Lunes, 24 junio 2019, 14:55

El consejero de Sanidad en funciones de Castilla y León, Antonio Sáez, ha considerado este lunes «factibles» las medidas pactadas por PP y CS en el acuerdo programático, como estudiar la posible reversión de la concesión del hospital de Burgos, siempre que no cueste a las arcas regionales o que se pueda elegir hospital, según recoge la agencia EFE.

En declaraciones a los periodistas, el consejero de Sanidad ha recordado que la «opción» de la reversión del modelo de concesión del hospital de Burgos, que permite a la adjudicataria de la obra gestionar más de una decena de servicios no asistenciales, «siempre ha estado ahí», aunque «siempre que no sea gravosa para las arcas públicas».

Se trata de algo previsto en el propio pliego de cláusulas administrativas de esa concesión, y «hay un contrato suscrito obliga a las dos partes» con un coste que depende de si la rescisión es total o parcial y de la sociedad concesionaria.

No hay experiencias de rescate de la concesión en otras autonomías, ha sostenido Sáez, debido a esa dificultad para evaluar el impacto que pueda tener en la hacienda pública.

También ha recordado el papel de la concesionaria, que por ejemplo en el caso del hospital de Burgos ha sufragado el coste de la cirugía robótica por el sistema Da Vinci, o un nuevo equipo de tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas PET-TAC.

En cuanto a la libre elección de hospital, ha incidido que es factible hacerlo como dice el acuerdo de forma progresiva, a lo largo de la legislatura, con la dificultad de la extensión de la Comunidad y de los casos en los que se opte por un centro distinto del lugar en el que se resida.

El consejero ha insistido en que se puede «ir avanzando en la libertad de elección de hospital», como ya funciona en Atención Primaria, con las dificultades de los casos en los que sólo hay un hospital por provincia.

En cuanto a la publicación de las listas de espera de especialistas, ha recordado que ya se facilitan a los grupos parlamentarios cuando lo solicitan, aunque ha sostenido que el modelono es tan robusto como el de las listas de espera quirúrgica, ya que no se diferencia de si es una primera consulta o no.