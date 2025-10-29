BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Inauguración de la edición del año pasado. JCR

El Salón del Libro Infantil y Juvenil se convierte en un espacio para fomentar la lectura

El Monasterio de San Juan acogerá del 5 de noviembre al 4 de enero una nueva edición de la fiesta de la lectura con exposiciones, talleres y actividades para escolares y sus familias

Burgos

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:36

El Salón del Libro Infantil y Juvenil de Burgos, que este año alcanza su XVIII edición estará dedicado «a los libros» y al fomento de la lectura entre las edades más tempranas. Está organizado por la Gerencia de Cultura del Ayuntamiento y se celebrará entre el 5 de noviembre y el 4 de enero de 2025, en el Monasterio de San Juan que se convertirá en un escenario donde las letras cobran vida para los más pequeños.

La concejala de Cultura, Andrea Ballesteros, ha destacado en la presentación el carácter «expositivo» de este evento. La propuesta busca, «fomentar la lectura» desde las actividades basadas en la experiencia, el juego y la imaginación.

Las exposiciones 'Libros a escena', 'El circo de Belo' y 'Rincón de Bella y Bestia' serán el centro de las actividades del salón de Burgos. Todas ellas se podrán visitar de forma gratuita, ofreciendo un recorrido sensorial que combina literatura, escenografía y artes plásticas.

Además, se han programado visitas teatralizadas de 45 minutos para familias con niños, acerca de la primera de ellas, base de toda la iniciativa expositiva. Serán 38 pases en total, con una entrada de dos euros.

No faltarán 'Talleres Creativos', pensados para niños de 3 a 12 años, con actividades que invitan a inventar, dibujar y escribir sus propias historias. La 'Animación lectora' propondrá un taller gratuito con entrada libre, y los espectáculos familiares ofrecerán versiones infantiles de obras universales como Fuenteovejuna o El Quijote, adaptadas para que los niños descubran la magia de los clásicos.

El programa también incluye 156 visitas didácticas destinadas a grupos escolares de Primaria, que se celebrarán en horario lectivo y con reserva previa a través del portal municipal. El objetivo es que los escolares incorporen la lectura y el aprendizaje a través de los libros.

Las entradas podrán adquirirse en los puntos habituales —la Casa de Cultura de Gamonal, el Teatro Principal, el Cultural Cordón, el Centro de Arte Caja de Burgos (CAB) y por internet— a un precio de dos euros. Con un presupuesto de 78.000 euros y más de 40.000 escolares participantes el pasado año, el Salón del Libro Infantil y Juvenil es ya una de las grandes citas culturales de Burgos.

