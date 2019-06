Alicia Santamaría, Reina Mayor «Para compaginar trabajo y reinado cado uno tiene que poner algo de su parte» La Reina de las Fiestas de San Pedro y San Pablo 2019, Alicia Santamaría / DANIEL SAMANIEGO La Reina Mayor de los Sampedros, Alicia Santamaría, compaginará su trabajo como camarera con su labor de representar a todos los burgaleses DANIEL SAMANIEGO Sábado, 29 junio 2019, 10:14

Alicia Santamaría González es la Reina de las Fiestas Mayores de San Pedro y San Pablo 2019. Esta burgalesa de «pro» fue elegida como Reina Mayor el pasado 25 de abril en una Gala en la que participaron 40 candidatas. En 2007 ya se presentó a reina infantil, y este año hizo lo propio para ostentar el título de Reina Mayor.

A sus 20 años estudia un grado medio a distancia de Emergencias Sanitarias, a la vez que trabaja como camarera. Durante las fiestas le tocará compaginar su trabajo con la labor de liderar la Corte de los Sampedros.

-¿Qué te llevó a presentarte a ser reina de tu peña, Los Chamarileros?

De pequeña me presenté como reina infantil en 2007, y era algo de lo que he tenido muy buen recuerdo, así que en cuanto tuve la oportunidad para poder presentarme lo hice.

-Cuando fuiste elegida Reina de los Sampedros,¿qué te vino a la cabeza?

De primeras no me lo creía y luego me acordé mucho de mi hermana, ya que nos hemos ayudado siempre. Cuando yo era reina de la Peña me ayudaba en lo que podía, el vestido, peinarme, etc.

-¿Cuál es tu momento preferido de las fiestas de Burgos?

La Ofrenda floral.

-¿Y el peor?

No creo que haya un momento que no sea de mi agrado o que no me guste. Lo que sí que creo que habría que hacer es darle más importancia a las reinas de las peñas, sobre todo el día de la Proclamación para que se sientan más especiales.

-¿Cuál crees que es el papel de las reinas de las peñas durante las fiestas?

Es la cara visible de cada asociación, de cada grupo, es realmente tu representación. La peña deposita una confianza muy grande en ti y de cara a todos los burgaleses hay muchas veces que no tenemos ni idea de quien es la reina de Burgos. Se debería estar más concienciados en este tema.

-Patricia Rubio figuraba primeramente como una de la damas mayores pero finalmente ha decidido renunciar por motivos laborales, ¿tú te lo has planteado en alguna ocasión?

Cada uno decide lo que quiere hacer. Yo trabajo, estudio y a parte voy a ser la Reina de las fiestas de Burgos.

-La M.O.D.A, Rozalén o Ketama son algunos de los grupos que actuarán en las fiestas Mayores de San Pedro y San Pablo 2019, ¿qué te parece? ¿echas algún grupo en falta?

A mi me parece bien, apostar por la música (y más si es burgalesa) me parece una muy buena elección y eso significa que sabemos valorar lo que tenemos en casa.

-La M.O.D.A. han sido los pregoneros de las fiestas de Burgos, ¿qué te parece la labor que hacen de promoción de Burgos y de su cultura?

Me parece que hacen una labor espectacular. Creo que en Burgos tenemos una tradición muy bonita y realmente es poco conocida, porque todos hemos oídos hablar de las fallas de Valencia, de San Fermín, pero realmente de las fiestas de Burgos no se habla ni en Navarra ni en Valencia. Por eso creo que la M.O.D.A haga una publicidad tan buena de lo que es Burgos a un nivel tan alto como el que ellos están me parece estupendo.

-¿ Y tú que le dirías a un navarro o a un valenciano para que venga a disfrutar de las fiestas de Burgos?

Que va a ver realmente la tradición burgalesa, tanto gastronómicamente como en el folclore. Para mí que soy una burgalesa de pro y que desde siempre llevo disfrutando las fiestas son algo muy emotivo.

-Tu peña 'Los Chamarileros' participó en El Parral, ¿qué te pareció este año y cómo se llevó a acabo?

Muy bien, como todos los años. Tenemos un grupo muy bueno en la peña, que si no fuese por ellos no saldrían las cosas adelante. El ir a montar a las siete de la mañana y quedarse a recoger hasta las 10 de la noche no lo hace cualquiera y les quiero agradecer todo ese esfuerzo que hacen y que nunca se ve desde fuera.

-En tu peña fuiste una de las socias fundadoras allá por 2012, ¿qué os llevo a fundar una nueva peña?

Eramos un grupo de amigos y pensamos ¿por qué no? Después mi madre me apuntó y desde entonces socia fundadora. Desde entonces hemos superado ya los 100 miembros habiendo empezado hace nada. Poco a poco iremos creciendo más.

-El traje de Reina de las Fiestas pesa alrededor de los 6 kilos, ¿cuánto tardas en ponerte el vestido con todos los accesorios?

Para el vestido necesitamos una hora y media. En la presentación fue el primer día que me lo puse, así que todo me costaba un poco más. No es lo mismo que el traje que me puse en mi casa para ser reina de la peña. Para peinarnos estuvimos ese día cuatro horas. A la reina infantil y a mí nos ayuda Alfonso Díez, el diseñador de los trajes, y entre las damas también nos ayudan y tanto la reina infantil como yo las ayudamos también a ellas.

-Antes de ser la reina, ¿conocías a tus compañeras de Corte Real de las Fiestas de Burgos?

No, la verdad. Eramos cuarenta para la elección, de modo que de vista sí que me sonaban, pero realmente no. La única con la tuve un poco más de trato y, fue en el día de la elección y porque tengo un recuerdo muy bueno de ese día, es con Jennifer (Terceño), la chica que ha entrado nueva. Con el resto de chicas he congeniado muy bien desde el principio, pese a no conocernos. A veces, aunque te lleves bien con todos, siempre tienes más afinidad con unos que con otros, pero al congeniar desde el primer momento con todas ha sido estupendo.

-¿Has podido hablar con la reina del año pasado, Janire Hortelano? ¿Te ha dado algún consejo?

Pues la verdad es que sí, nos ha dado muchos consejos, sobre todo que lo disfrutemos mucho, que esto pasa muy rápido y que a pesar de los madrugones, el calor, el peso del vestido y demás todo va a valer la pena.

-Durante las fiestas vas a compaginar la labor de Reina con tu propio trabajo, ¿cómo vas a hacerlo?

Bueno pues la verdad es que he tenido unos jefes maravillosos que me lo han puesto muy fácil. Como el jueves y el viernes los actos son de tarde voy a trabajar por la mañana y el sábado y domingo tengo la suerte de que libro, algo que en hostelería no es fácil. Para el resto de días cada uno tiene que poner algo de su parte y al final todo sale.

-¿Estás nerviosa de cara al comienzo de las fiestas?

Más que nervios es incertidumbre de no saber lo que va a pasar o cómo van a ser.

-Entones, ¿cómo crees que se van a desarrollar las fiestas?

Yo creo que van a salir todo muy bien. Vamos a confiar en la organización al cien por cien, que para eso se encargan de ello. Por lo que he estado mirando la temperatura va a ser bastante alta, así que cogeremos el abanico y las botellas de agua y a pasarlo como sea.