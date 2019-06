'The Hole' vuelve a Burgos por tercera vez con un espectáculo «renovado» Imagen del acto de presentación del espectáculo / DANIEL SAMANIEGO El show, que ya ha congregado a más de 13.000 espectadores en sus dos ediciones anteriores, realizará seis funciones de su nueva representación del 27 al 30 de junio en el Fórum Evolución DANIEL SAMANIEGO Martes, 11 junio 2019, 14:22

Más de dos millones de espectadores ya han podido disfrutar del espectáculo de 'The Hole' en las 4.000 funciones que han llevado a cabo en España, Italia, Francia e incluso al otro lado del charco en países como Argentina y México, colgando el billete de no hay entradas en la mayoría de ellos.

En esta ocasión llega a Burgos 'The Hole Zero', reuniendo a 23 artistas en un «espectáculo renovado con la música como protagonista», en palabras de Cristina de Póo, responsable de relaciones externas de Let´s go, productora del evento. A pesar de formar parte de una trilogía «no hace falta haber visto las dos anteriores», según De Póo. El espectáculo recrea la nochebuena de 1979 en la discoteca 'Studio 54' de Nueva York por donde pasaban la flor y nata de la escena neoyorquina de principios de los ochenta. Para una de las protagonistas de la actuación, Guadalupe Cano, este show «te transporta a los años 80 gracias a su música», destacando por encima las actuaciones circenses, las que ha calificado como «espectaculares».

El show, en el que el cabaret, humor, burlesque y el teatro se dan la mano, contará con la participación de la actriz Cristina Medina, que hará las veces de maestra de ceremonias del 27 al 30 de junio en el Fórum Evolución. Serán un total de seis los pases que se realizarán en Burgos en horarios de 19.00 y 22.30 horas el viernes y sábado y un único pase para el jueves y otro el domingo a las 22.30 horas. Para estos pases ya han vendido más de 2.300 entradas, un número que se superará con creces, teniendo en cuenta que en sus dos últimas visitas 'The Hole' ya reunió a más de 13.000 espectadores.