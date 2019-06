Mero el Jardinero vuelve a casa por los Sampedros para encontrarse con los niños Imagen de una de las ediciones anteriores / GIT Del 30 de junio al 5 de julio el Parque del Doctor Vara volverá a convertirse en el lugar preferido de los más pequeños DANIEL SAMANIEGO Domingo, 30 junio 2019, 10:55

El Parque Mero el Jardinero vuelve año tras año por los Sampedros, y en esta ocasión no iba a ser menos. Del 30 de junio al 5 de julio, en horario de 11:30 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 horas, el Parque del Doctor Vara se convertirá en la sede de la diversión y la alegría para los más pequeños, con más de diez actividades diferentes. Pero también habrá hueco para la diversión de los mayores, ya que todo el mundo tiene cabida en el Parque de Mero el Jardinero.

Como novedad, este año se podrá disfrutar de juegos de toda la vida como la rana o el tres en raya en un formato gigante. Igualmente todos los días a las 20:15 horas será el turno de la actuación infantil de 'Vera la Jardinera y la Cigarra Macarra'. También habrá hueco para la música con los conciertos para toda la familia, que se celebrarán desde las siete de la tarde en la pista polideportiva del parque de Venerables.

En el taller 'The English Formula' los niños de entre tres y doce años podrán aprender inglés con divertidas actividades como talleres de cocina, 'Little Chef', aprender sobre ciencia realizando experimentos con 'Mad Scientist', o elaborar pinturas y manualidades en 'All Together Manual'. Y en Rincón de artistas los niños de entre cuatro y doce años sacarán su vena artística con la cerámica, el grabado y el esmalte sobre cubierta.