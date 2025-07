Una semana para el inicio del Zurbarán Rock Burgos

BURGOSconecta Burgos Jueves, 10 de julio 2025, 14:04 Comenta Compartir

El Parque de San Agustín y Pza. del Rey San Fernando acogerá los días 18 y 19 de julio, la octava edicion del Zurbarán Rock Burgos, organizado por la Asociación Metal Castellae y en el que participarán 18 bandas, procedentes de 11 países.

El viernes 18 de julio, a partir de las 17:30 horas, se subirán al escenario los grupos Myrath, Ross the boss, Robin McAuley, Gama Bomb, Hadadanza, Pulsa Denura, Rave in Fire, Xeneris y Cinnamon. Un día después, al mediodía concierto acústico de Robin Mcaule, y por la tarde, a partir de las 16:30 horas, Stratovarius, Crazy Lixx, Evil Invaders, Kilmara, Hell in the Club, Bridear, Injector, Overdrivers y Blaze the trail.

Como maestras de ceremonias estarán Red Trysha y Van Halien, de Alien Rock'n Explosion. Esta carismática y alienígena pareja, es conocida entre cosas por su participación en el prestigioso festival alemán Wacken Open Air desde 2017, así como en sus festivales asociados: Full Metal Holiday y Full Metal Cruise, donde actúan como banda del show de variedades Machine's Late Night Show.

Además, participarán en un programa especial de Vive Metal (para Vive Radio, emisora oficial del festival), que se emitirá en directo, desde la Plaza del Rey San Fernando, a los pies de la magnífica Catedral de Burgos, el sábado 19 de julio, de 12:00 a 13:00 horas, junto al escenario Fundación Círculo, como antesala al concierto acústico de Robin McAuley.

En esta 8ª edición el protagonismo es para el festival gratuito Bodega Rock de Hornillos de Eresma (Valladolid) y la Asociación Liantes Metaleros de Barcelona. Personas representantes de ambos proyectos, será las encargadas de amenizar los cambios de grupo en el escenario Diario de Burgos, el sábado 19 de julio a las 17:25 y 18:55 h respectivamente.

Por segundo año consecutivo, se podrá disfrutar de la exposición fotográfica 'Retrospectiva Zurbarán Rock Burgos 2024», en colaboración con Foto Club Contraluz Burgos. Estará desde el lunes 14 al sábado 26 de julio, en el Centro Cívico de San Agustín, de lunes a viernes de 9:00 a 21:30 y sábados de 10:00 a 14:00.

