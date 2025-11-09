Susto en el centro de Burgos por la presencia de Bomberos, Policía y una ambulancia La salida se producía a mediodía para asistir a una persona que precisaba atención médica en la avenida del Cid

Sara Sendino Burgos Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:43

Los vecinos de la avenida del Cid y la calle Concordia se han llevado un susto durante la mediodía de este domingo, 9 de noviembre. La presencia de la Policía Nacional, Policía Local, los Bomberos de Burgos y una ambulancia alertaba a los habitantes de esta zona de la ciudad.

La zona estaba muy concurrida este domingo sobre las dos de la tarde. Eran cientas las personas que pasaban por la fuente del toro en dirección al centro o la plaza de España. Familias, parejas, al vermú, a comer... El buen tiempo había animado a los burgaleses a salir a la calle, y muchos se han encontrado una sorpresa.

De repente, a los primeros números de la avenida del Cid llegaban los Bomberos de Burgos, la Policía Local, la Policía Nacional y una ambulancia. Los viandantes se paraban entonces a mirar qué ocurría. Incluso alguno tomaba asiento en la fuente del toro para ver bien el suceso y no perder detalle.

Ampliar Una multitud se ha quedado observando el despliegue en el centro de Burgos. Sara Sendino

Varios bomberos entraban al portal número 7 de la avenida del Cid, que hace esquina con la calle Concordia. Al poco tiempo, bajaban por la escalera de nuevo. Minutos antes de las dos y media, un vecino del mismo bloque salía y señalaba que todo el despliegue policial y de seguridad en el centro de Burgos era para atender a un vecino.

Los bomberos comenzaban a desplegar la escalera de su camión a la par que cogían cajas de herramientas. Mientras, acordonaban la zona, pero este detalle no asustaba a los más de 60 vecinos que se agolpaban para curiosear, charlar y elucubrar sobre lo que pasaba dentro del edificio.

«No se ve humo», decía uno, mientras otra señora se acercaba a un bombero para preguntar por lo ocurrido. Mientras tanto, los Bomberos de Burgos trabajaban para acceder a la vivienda donde un señor de 78 años se había caído y no podía levantarse.

Minutos más tarde, sobre las 14:56 horas, los bomberos recogían su camión y marchaban de la zona. Hacían lo propio también la ambulancia con el señor accidentado, la Policía Local y la Policía Nacional. Poco a poco, los viandantes también retomaban su camino y la pequeña aventura del domingo en el centro de Burgos llegaba a su fin.

