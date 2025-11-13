BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una embulacia en Burgos BC

Tercer atropello de la jornada en Burgos deja herido a un varón en silla de ruedas

El suceso ocurrió a las 14:02 horas cuando un turismo que daba marcha atrás impactó contra el hombre de unos 70 años

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:58

Un varón de unos 70 años ha resultado herido tras ser atropellado por un turismo que estaba dando marcha atrás a las 14:02 horas de este jueves, 13 de noviembre, en Burgos.

La víctima se desplazaba en silla de ruedas en el momento del incidente, convirtiéndose en el tercer atropello registrado en la ciudad durante la jornada.

Al recibir el aviso, se movilizó a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia para atender al herido en el lugar del accidente.

Por el momento, no se han difundido más detalles sobre el estado del varón ni las circunstancias exactas del atropello.

