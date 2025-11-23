Teresa García, la centenaria de Burgos a la que le hace feliz «llenar el merendero» con su familia Teresa García, natural de Villacienzo, cumplió 100 años en octubre. Ahora repasa su vida, cómo ha cambiado la sociedad y qué les aconseja a sus 17 nietos y 17 bisnietos

Sara Sendino Burgos Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:07

Hace 100 años y más de un mes, en Villacienzo, nacía Teresa García de la Fuente. Una mujer fuerte, buena, trabajadora y bromista, aunque también con carácter. Una burgalesa con muy buena memoria que repasa sus vivencias y la historia de su familia, que es mucho más que numerosa: ocho hijos, 17 nietos y 17 bisnietos.

Un 16 de octubre de 1925 nacía Teresa en el seno de una familia con diez hijos. Sus padres eran agricultores. Por entonces, la sociedad era distinta, no había muchos de los avances tecnológicos actuales y la provincia de Burgos no estaba tan desarrollada como en la actualidad.

Ahora, un siglo después, Teresa hace balance de su vida, de cómo ha cambiado y de cómo se ha sentido ella. Aficionada a la huerta, excelente cocinera y hasta enfermera, esta burgalesa es madre, esposa, abuela y bisabuela. El «pegamento» de una familia.

Una niña feliz que visitó el mar gracias a don Julián

Nacida en Villacienzo, Teresa se crió en una familia dedicada a la agricultura. Con sus diez hermanos iba a la escuela y jugaba. «Cogías la merienda y a la calle a correr otra vez», recuerda la mujer. Uno de sus juegos favoritos era saltar a la comba a la puerta de la iglesia de su pueblo.

Teresa tuvo más suerte que otras personas de su generación y pudo ir al colegio hasta los 14 años. Recuerda mucho a don Julián, su maestro, que le enseñó a hacer crucetilla. También que los niños pintaban, una actividad no permitida para las niñas de entonces.

Otro de los recuerdos más nítidos de la feliz infancia de Teresa fue ver el mar por primera vez. «Nos llevó a Santander», cuenta la mujer acerca de don Julián. Con once años, el maestro llevó a los alumnos de Villacienzo de excursión y Teresa se acuerda hasta del vestido que llevaba: «Lo estrené aquel día», explica con la mente centrada en los recuerdos.

Una historia similar a la que prometió el maestro Antoni Benaiges en Bañuelos de Bureba. Sin embargo, el joven terminó fusilado en 1936 y sus restos aún no han sido encontrados. Cuando se estrenó la película sobre su historia, 'El maestro que prometió el mar', Teresa acudió al cine a verla junto a sus hijas y pasó un buen rato recordando su infancia, aunque reviviendo también esa dura época.

«Miedo» durante la Guerra Civil

Justo en esos tiempos, Teresa no pudo ir más al colegio en Villacienzo. Don Julián fue llamado a filas, la escuela se cerró y ella tenía que desplazarse, junto a otros alumnos, para poder ir al colegio. Una vez que cumplió los 14 años, en 1939, comenzó a trabajar con su familia en el campo.

Entre el 1936 y el 1939, durante la Guerra Civil, desde Villacienzo Teresa oía disparos, sobre todo durante las noches en la zona cercana a la barriada San Juan Bautista de Burgos. Recuerda oír ruidos sordos de balas y fusiles, pero también alguna bomba. «Miedo» es la única palabra que le sale al recordar esos tres años de su vida, cuando tenía entre once y catorce, y una sensación que no quiere que se vuelva a repetir ni para ella ni para futuras generaciones.

Una familia de ocho hijos

Al preguntar a Teresa de qué pueblo es, ella no duda en contestar: «De Villacienzo, en Santa María Tajadura es donde vivo». Porque la mujer centenaria vivió en su pueblo hasta que se casó con su marido, Gonzalo Río, en 1950.

Ambos se conocían de antes, recuerda Teresa, aunque «en la fiesta de San Mamés», un pueblo a medio camino entre Villacienzo y Santa María, Gonzalo le invitó a bailar. El resto es historia: a los 25 años Teresa se mudó a un pueblo a doce kilómetros del suyo para formar su propia familia. Sin embargo, su Villacienzo natal no ha salido de su corazón, a pesar de haberlo dejado hace 75 años.

Fruto de ese matrimonio nacieron ocho hijos: seis mujeres y dos hombres, aunque uno de estos ha fallecido. Teresa se ríe al contar: «Yo si no hubiera tenido hijos me habría divorciado», pero afirma que está muy orgullosa de su familia y que prefiere «esta que a ninguno».

Ampliar Teresa junto a su hija Loli (i), Maite y su nieto Nacho. Sara Sendino

Teresa recuerda perfectamente a los integrantes de su amplia familia. Tiene 17 nietos y otros 17 bisnietos y, cuando sus familiares abren los álbumes de fotos y dudan entre varias personas sobre quién es quién, es Teresa la que conoce todas sus historias y la que identifica a todos sus descendientes sin dudarlo ni un momento.

Una vida dedicada al campo y a sus hijos

Pero, antes de tener esta vasta familia, Teresa trabajó mucho. Desde los catorce años con su familia y, a partir de los 25, con su marido. En Santa María sembraban cereales, además de patatas, garbanzos o lentejas, recuerda la mujer centenaria.

Ella misma hacía pan en casa y también tejía ropa para sus ocho hijos. A la hora de lavar la ropa, la frotaba en casa y luego acudía al río. Si este estaba congelado, rompía la capa de hielo con una piedra y aclararaba las prendas. «La pobre no descansaba ni al mediodía, desde que se levantaba hasta que se acostaba», explican sus hijas Maite y Loli.

«No teníamos tractor», explica Teresa, aunque para sus labores en el campo se ayudaba de «unas mulas y unos bueyes», pero todo era «a mano». También tenían un «rebañito» de ovejas a las que ordeñaba, una huerta para cultivar verduras y hortalizas y, en invierno, hacer la matanza «era sagrado». «Todo el año trabajando y con eso comías, con la matanza», recuerda.

«Todo lo daba la tierra» Teresa, burgalesa de 100 años

Ella hacía chorizos, morcillas, lomo... y también metía los huesos en salmuera para hacer guisos, unas comidas que sus hijas recuerdan con especial cariño. «Todo lo daba la tierra», explica Teresa, que tan sólo compraba cosas necesarias y muy concretas como el aceite, que más tarde utilizaría para cocinar y hacer jabón.

La receta de la morcilla de Teresa Teresa era la encargada de organizar la matanza en casa. Una de las comidas que realizaba era la morcilla. «Yo he hecho pimienta, pimentón picante, pimentón dulce, un poco de orégano y nada más. Y a puños», explica. Sus hijos han intentado aprender la receta, pero la forma artesanal de calcular las cantidades y que la morcilla quede sabrosa les sigue sorprendiendo. Ahora, Teresa tiene problemas de vista, por lo que no elabora morcillas, aunque sí «va a pinchar» las tripas, a supervisar cómo lo hacen y a calculas las medidas.

Teresa era, además, polivalente y atrevida. Se acuerda de cuando el médico le instó a poner inyecciones a otras personas. La centenaria vacunó a miembros de su familia y «a una monja también. Y ella me las puso a mí después», señala. Al preguntarla '¿qué no ha hecho?' sonríe y afirma que se ha atrevido a muchas cosas en sus cien años de vida.

La sociedad ha cambiado «demasiado»

Teresa y Gonzalo han vivido toda su vida en Santa María Tajadura. Cuando se jubilaron, pasaban los inviernos en Burgos, ahora ella junto a su hijo, pero siempre volvían al pueblo. A ella le ha gustado siempre hacer la huerta, cuidar las plantas y tejer. Cada hijo y cada nieto tiene una manta con su impronta y sus puntos.

«Ahora nada hago», aqueja la centenaria, que hasta el año pasado seguía con sus labores. Sin embargo, los problemas de la vista le limitan, así que ahora se entretiene con la televisión, paseando con su andador o jugando al julepe con sus hijas, con las que apuesta dinero. «Gano cuando gano... Cuando no, me lo llevan», se ríe.

Ampliar Los familiares de Teresa con un álbum familiar de fotos. Sara Sendino

Al hablar de la sociedad actual, Teresa señala que es «demasiado» diferente a hace algunos años. Explica que ha cambiado «todo desde arriba hasta abajo», añadiendo que antes no había pantallas, ni móviles ni lavadoras... Además del consumismo, al que hace referencia con la ropa: «Cuando era joven no tenía más que dos vestidos y ahora tengo 14. Me sobran y no me los pongo».

«No sé lo que no ha cambiado, porque han cambiado hasta las personas», cuenta. «Antes eran mejores, no se metían en tantos jaleos...», aclara, detallando que las personas eran antes «más humildes». «Se quería uno más a otro» que ahora.

El secreto para llegar a los 100 años

Teresa confiesa que no tiene ningún secreto para haber alcanzado su cumpleaños número 100. Sin embargo, reconoce (y sus hijas lo suscriben) que trabajar mucho ha sido algo «que no me lo quita nadie». Para su cumpleaños, el 16 de octubre, su familia le preparó una fiesta con música en Santa María Tajadura.

Celebración del cumpleaños número 100 de Teresa. BC

Juntar a toda la familia, de casi 60 personas, es lo que más feliz le hace a Teresa. «Cuando llenamos el merendero digo: 'qué bien, ya está lleno'», explica. Sin embargo, confiesa que, para su cumpleaños número 101, prefiere una fiesta más modesta. «Les invitaré a comer».

«He tenido muchos muchos percances, pero miedo no» Teresa, burgalesa de 100 años

Echando la vista atrás, Teresa reconoce que ha tenido «muchos percances, pero miedo no». Ha experimentado lo bueno y lo malo de la vida: familiares que se han ido pero muchos más que han venido para llenar su mesa.

A Teresa no le gustan las cámaras ni las fotos, pero en el fondo disfruta mirando los retratos de sus hijos, nietos y bisnietos. Para ellos sólo tiene un consejo: «Que sean lo mejor psoible, que este mundo está muy malo, que tengan cuidado» y que se sigan queriendo como Teresa les ha querido y les quiere, ahora a sus 100 años, con su buen humor, su buena memoria y su carácter bueno.

