BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Decoración del escaparte de Moviltronic, comercio local de Burgos NSU

Entre el terror y el humor: los comercios de Burgos que se suman a celebrar Halloween

Las calles burgalesas se llenan de decoración en los días previos a Los Santos. No solo las grandes marcas decoran sus escaparates, cada vez más los pequeños comercios se suman con ingenio a una tradición que gana fuerza año tras año

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:02

Comenta

El otoño ha llegado a Burgos y las calles del centro lucen un toque llamativo pero cada vez más habitual: calabazas naranjas, esqueletos colgantes y luces tenues que anuncian que Halloween ya está aquí. Una tradición importada que, lejos de quedarse en los escaparates de las grandes cadenas, ha calado con fuerza en el pequeño comercio burgalés.

Basta con recorrer calles como San Pablo, San Juan o la Avenida del Cid para comprobarlo. Tiendas de iluminación, ópticas e incluso tiendas 'frikis' han decidido sumarse a la fiesta del miedo con creatividad y humor. Lo que antes parecía un guiño pasajero, hoy se ha convertido en una cita más del calendario decorativo para muchos negocios locales.

Interior de la tienda Moviltronic de Burgos NSU

«Cada año intentamos que quede más llamativo. Es divertido y eso atrae a la gente», explica Gabriel, propietario de Moviltronic, uno de los comercios que más se implican en la ambientación. En su local, las brujas, los muertos, las calaberas y los murciélagos se mezclan con las maquetas de madera y la robótica educativa, entre otros. «Decoramos tanto que hay personas que se han ido con mal cuerpo, tanto niños como adultos», confiesa entre risas. «En la tienda anterior, tenía un sótano donde montaba todo lo de Halloween a oscuras y una clienta bajo y me dijo que me iba a denunciar, imagino que del susto que se llevó».

Esta anécdota resume bien el espíritu con el que muchos comerciantes de Burgos afrontan estas fechas: con ganas de sorprender, de conectar con la gente y de diferenciarse en una ciudad donde el comercio local lucha por mantener su espacio frente a las grandes superficies y las compras online.

Noticias relacionadas

La plataforma de los bonos al consumo de Burgos costará 72.400 euros

La plataforma de los bonos al consumo de Burgos costará 72.400 euros

Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad

Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad

Muy Humanos, los premios con los que Burgos reconoce la esencia única de sus comercios locales

Muy Humanos, los premios con los que Burgos reconoce la esencia única de sus comercios locales

Y es que no son solo las multinacionales quienes visten sus escaparates de negro y naranja o con decoración terrorífica. Si bien las grandes marcas también aprovechan la fecha para lanzar promociones, sorteos y ofertas especiales, sin embargo el encanto del comercio de proximidad reside en la imaginación y el toque personal. Muchos de estos negocios elaboran sus propias decoraciones, reutilizan materiales de otros años o incluso implican a familiares y amigos para montar un ambiente que combina el humor con lo macabro.

Escaparate de los comercios locales Óptica Unovisión, Luzka de Burgos y de la multinacional Tiger NSU
Imagen principal - Escaparate de los comercios locales Óptica Unovisión, Luzka de Burgos y de la multinacional Tiger
Imagen secundaria 1 - Escaparate de los comercios locales Óptica Unovisión, Luzka de Burgos y de la multinacional Tiger
Imagen secundaria 2 - Escaparate de los comercios locales Óptica Unovisión, Luzka de Burgos y de la multinacional Tiger

«Se nota que la gente se para más, hace fotos y comenta… eso ya merece la pena», comentan los propietarios de los locales de Burgos. Aunque Halloween no sea una tradición nuestra, se ha convertido en una excusa para decorar, atraer miradas y disfrutar. Más allá del marketing o las modas, la decoración de Halloween se ha convertido en una nueva forma de que el pequeño comercio salga a la calle, se reinvente y reivindique su papel como parte viva de la ciudad.

Y es que en la capital burgalesa, entre sangre y fantasmas colgantes, lo que late en el fondo es, la voluntad de los comerciantes locales de seguir dando vida y un toque de susto a las calles que dan identidad a la ciudad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los motivos por los que no se pasa la ITV: tumban más del 15% de los vehículos de Burgos cada año
  2. 2 Las nuevas condiciones para alquilar el bar de un pueblo de Burgos por 150 euros mensuales
  3. 3 Tres detenidos en Burgos por robar casi una tonelada de cable de cobre
  4. 4 Herido un varón tras salirse de la vía con su vehículo en un pueblo de Burgos
  5. 5 Investigan el robo de la única campana de la iglesia en un pueblo de Burgos
  6. 6 Detenido en Burgos por denunciar el robo de su móvil para obtener otro del seguro
  7. 7 Los dos paseos donde se ubicaron lugares emblemáticos del Burgos del siglo XX
  8. 8 Herido un hombre tras volcar con su turismo en Burgos
  9. 9 El Espolón acogerá la Milla Urbana de Burgos diez años después de su última edición
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 29 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Entre el terror y el humor: los comercios de Burgos que se suman a celebrar Halloween

Entre el terror y el humor: los comercios de Burgos que se suman a celebrar Halloween