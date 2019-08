La Unipec espera la aprobación de la cesión de la comisaria de San Pablo para invertir más de 300.000 euros La presidenta de la Unipec, María Isabel Bringas (segunda por la derecha), habla con el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa (derecha) y otros representantes de Unipec. / CC La presidenta de la entidad, Maribel Bringas, quiere «seguridad» para reparar el tejado de la sede y de la adaptación del local anexo, la antigua comisaria CÉSAR CEINOS Burgos Jueves, 22 agosto 2019, 20:49

La Universidad Popular para la Educación para la Cultura de Burgos (Unipec) tiene previsto invertir más de 300.000 euros para reparar el tejado de la sede de la entidad, ubicada en la calle de San Pablo, y adaptar la antigua comisaria de la Policía Local de barrio situada junto al lado, según ha explicado esta mañana su presidenta, Maribel Bringas.

Pero la antigua comisaria no forma parte del convenio de cesión de uso de edificios firmado entre el Ayuntamiento de Burgos y Unipec; de ahí que Bringas se haya reunido con el alcalde de la capital, Daniel de la Rosa, para informarse del expediente que permita utilizar el inmueble policial a la asociación de enseñanza no reglada, que comenzó a tramitarse durante el mandato de la anterior Corporación Municipal. «No nos podemos meter en un gasto si no tenemos seguridad», ha manifestado la responsable de Unipec.

Ante esta situación, y puesto que el convenio vence en 2021, Unipec y Ayuntamiento quieren modificar el acuerdo para integrar cesión de las dependencias que acogieron a la Policía Local de barrio. «Creo que es un buen momento para revisar las condiciones de uso e incluir el compromiso de la rehabilitación, tanto del tejado como de la comisaria», ha declarado el regidor.

Asimismo, el alcalde ha planteado recuperar un convenio entre el Consistorio y Unipec apoyar económicamente los programas de certificación profesional y los cursos de formación de empleo que esta última entidad lleva a cabo durante todo el año, aunque ha reconocido que esta propuesta tiene que ser valorada por los servicios municipales. «Se va a estudiar si algunos de ellos pueden ser objeto de financiación», ha agregado.

Por otro lado, el alcalde ha explicado que espera que el Pleno burgalés apruebe una distinción a la Asociación para el Fomento del Aprendizaje a lo Largo de la Vida (Afalvi), entidad que también preside Bringas, por sus más de treinta años de vida.