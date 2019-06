El doctor de la UBU Jesús Garoz Ruiz obtiene el Premio 'Antonio Aldaz' a la mejor tesis doctoral de la Electroquímica en España Jesús Garoz Ruiz con su tesis doctoral. / Diego Herrera Carcedo/UBU El trabajo, que ha sido dirigido por los profesores Álvaro Colina Santamaría y Aránzazu Heras Vidaurre, se ha realizado en los laboratorios del Grupo Análisis Instrumental de la Universidad de Burgos BURGOS CONECTA Burgos Viernes, 14 junio 2019, 12:42

La Real Sociedad Española de Química ha concedido al doctor de la Universidad de Burgos Jesús Garoz Ruiz el IV Premio 'Antonio Aldaz' a la mejor tesis doctoral en el ámbito de la Electroquímica en España.

'Multipurpose Spectroelectrochemistry: Paving the Way for In Vivo Measurement' es el título del trabajo que ha sido dirigido por los profesores Álvaro Colina Santamaría y Aránzazu Heras Vidaurre y que se realizó en los laboratorios del Grupo Análisis Instrumental de la Universidad de Burgos.

Al conocer la distinción, Jesús Garoz ha señalado que ha sido «una recompensa a los trabajos punteros realizados en la Universidad de Burgos durante todos estos años y al esfuerzo, tanto mío, como de sus directores de tesis, a quienes estoy muy agradecido». Además, afirma que se siente muy orgulloso de haber realizado el doctorado en la UBU. «Ha sido una etapa muy satisfactoria y de mucho esfuerzo, pero espero que el premio me ayude a seguir en el mundo de la investigación y también de la docencia».

La espectroelectroquímica

La investigación llevada a cabo a lo largo de esta tesis doctoral ha permitido desarrollar novedosos dispositivos espectroelectroquímicos basados en electrodos de nanomateriales de carbono y fibras ópticas para poder ser empleados en multitud de aplicaciones, destacando las relacionadas con los campos de la alimentación, la medicina o el medioambiente.

En esta tesis, las aplicaciones han estado principalmente dirigidas hacia el análisis cuantitativo de diferentes compuestos de interés biológico tales como contaminantes, neurotransmisores y vitaminas, tanto en mezclas complejas como en muestras reales, siendo un ejemplo claro la determinación de ácido ascórbico directamente en un pomelo. Como dice Jesús Garoz, «la espectroelectroquímica es una potente técnica de trabajo en equipo en la que, gracias a un diminuto rayo de luz que pasa en torno a un electrodo, podemos estudiar cómo se oxidan y se reducen los compuestos». De igual forma, afirma: «Hemos podido aportar un granito de arena para demostrar las increíbles ventajas que tiene esta técnica en el análisis de compuestos, simplificando de una manera sustancial la forma de realizar los experimentos que hasta la fecha era realmente tediosa».

Jesús Garoz Ruiz obtuvo el título de doctor en Química en el año 2017, con la distinción de Cum Laude, la Mención Internacional y el Premio Extraordinario de Doctorado. Desde entonces ha trabajado como investigador posdoctoral en el mismo grupo donde realizó la tesis. Ha publicado 16 artículos en revistas internacionales de elevado índice de impacto y es el coautor de una patente. Estos trabajos han sido presentados oralmente en numerosos congresos nacionales e internacionales a lo largo de todos estos años. Actualmente, tiene un contrato Juan de la Cierva en la Universidad Complutense de Madrid.